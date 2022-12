Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve-Marotta, si può fare?

"La carta Beppe Marotta", apre così stamattina il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano romano, John Elkann sta imponendo il repulisti (la tanto celebrata discontinuità) in casa Juventus e di pari passo salgono le quotazioni dell'attuale amministratore delegato dell'Inter. Ad Appiano Gentile sta bene, dicono: ma chi lo frequenta lo descrive sfinito dalle troppe salite alle quali l’ha costretto la proprietà.

La nostra opinione: al di là delle indubbie capacità professionali, Marotta, manager di notevoli conoscenze politiche e mediatiche, viene accostato alla Juventus anche a causa del vuoto creatosi nel settore dei dirigenti del calcio italiano. In altre parole, non ha concorrenti: si distingue solo il suo allievo Carnevali. È anche molto apprezzato dalla tifoseria juventina che considera la sua dismissione da parte di Agnelli (novembre 2018) l’origine di tutti i mali.

Skriniar-Inter, fumata bianca all'orizzonte

Tiene banco in casa Inter la questione legata al futuro di Milan Skriniar. L'Inter avrebbe voluto chiudere la pratica del suo rinnovo già prima del Mondiale, ma ora vuole sistemare tutto in tempi brevissimi. Tuttosport spiega che già per la prossima settimana è atteso l’incontro decisivo tra le parti. Da tempo Roberto Sistici, procuratore del difensore centrale, ha ricevuto l’offerta dell’Inter, pari a 6 milioni più bonus, che non è lontana dalla richiesta della controparte (7 milioni) e, anche per volontà di Marotta e Piero Ausilio, è arrivato il momento di trovare una sintesi.

La nostra opinione: gli indizi portano a pensare che alla fine arriverà la tanto sospirata firma: Skriniar non ha dato motivo di far pensare che non voglia proseguire il matrimonio con il club nerazzurro e probabilmente i tempi sono stati dilatati dalla volontà, da parte dell’interessato e del suo entourage, di esaminare con attenzione pro e contro di un accordo destinato comunque a segnarne la carriera.

Ziyech, il Milan ci prova

Una delle stelle dei Mondiali in Qatar è senza dubbio Hakim Ziyech, capace di trascinare il Marocco fino ad un traguardo storico e mari raggiunto dalla sua Nazionale ovvero i quarti di finale. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il Milan ha individuato nel giocatore del Chelsea il profilo giusto per rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione. Si parla di un prestito oneroso a 15 milioni di euro più riscatto a giugno, ma il Chelsea - viste le ottime esibizioni del marocchino ai Mondiali - potrebbe alzare le richieste.

La nostra opinione: il club londinese sembra essere comunque favorevole a una cessione, visto che Ziyech in questi mesi non ha trovato spazio nello scacchiere prima di Tuchel e poi di Potter.

