Donnarumma-PSG: sarà addio? La Juve ci riprova

La Gazzetta dello Sport dedica l'apertura al caso Donnarumma. Il 23enne portiere del PSG, finito nel mirino della critica per la papera che ha spianato la strada della rimonta al Real Madrid mercoledì sera al Bernabeu nel match di ritorno degli ottavi di Champions, sta vivendo un momento difficile che potrebbe avere conseguenze anche a lungo termine. Donnarumma, che fin dall'inizio della stagione ha dovuto lottare per un posto da titolare con Keylor Navas, potrebbe fare valutazioni sul proprio futuro per capire se - come precisa la Gazzetta - "sarà il caso di onorare quel contratto fino al 2026 sottoscritto nel luglio scorso". Un addio a fine stagione, di fatto, non si può escludere. La Juventus rimane alla finestra, attenta all'evolversi della situazione e pronta a inserirsi in caso di spiragli, anche se gli ostacoli non mancano. Su tutti, gli ingaggi dello stesso Donnarumma (8 milioni a crescere) e quello di Szczesny (6,5), quest'ultimo legato ai bianconeri da un contratto fino al 2024.

La nostra opinione. Difficile sbilanciarsi ora sul futuro di Donnarumma: quel che è certo è che il suo feeling con il PSG finora non è stato certo ai massimi livelli. Il mercato, si sa, è imprevedibile soprattutto in tempi incerti come questo, ma dal punto di vista tecnico è facile fare una previsione: la Juve eviterà di ripetere lo stesso errore del PSG, ovvero dare vita al dualismo tra due portieri titolari. Fino a quando Szczezny rimarrà in bianconero, Donnarumma difficilmente arriverà. È decisamente presto, invece, per addentrarsi nei dettagli economici di un'operazione che avrebbe in ogni caso un impatto notevole sui conti della Juve.

Milan: missione Berardi

Secondo Tuttosport il Milan è alla ricerca di qualità sulla corsia di destra in vista della prossima stagione. L'obiettivo numero uno del club rossonero risponde al nome di Domenico Berardi, protagonista finora di una stagione super con il Sassuolo (12 gol e 14 assist). Il club emiliano, secondo il quotidiano torinese, chiede almeno 30-35 milioni di euro per lasciarlo partire.

La nostra opinione. Berardi compirà 28 anni il prossimo 1 agosto, è nel pieno della carriera e gioca da sempre nel Sassuolo: il momento per spiccare il salto in una big è arrivato da tempo e l'estate 2022 potrebbe essere quella della svolta. Il Milan metterebbe a segno un colpo straordinario dal punto di vista tecnico: con la sua capacità di garantire gol e assist, Berardi rappresenterebbe infatti un notevole passo avanti in quel settore del campo dal punto di vista qualitativo. Saelemaekers e Messias, seppure funzionali al gioco di Pioli, non hanno certo gli stessi numeri.

