il presidente Iervolino non molla il sogno chiamato Edison Cavani. Dopo la stagione pazzesca culminata con la permanenza in Serie A ai danni di un Cagliari catastrofico, la Salernitana sta lavorando al grande colpo in attacco soprattutto dopo la corte della Fiorentina per Djuric. Il mercato granata ha vissuto, inoltre, un vero e proprio shock circa un mese fa, quando il Ds Walter Sabatini ha lasciato il Club per divergenze proprio con il suo presidente. In attesa di capire la situazione (ed il ritorno...) di Verdi e Bonazzoli, si pensa appunto al Matador che, nella stagione appena passata al Manchester United, ha segnato solo due gol in Premier League accusando numerosi infortuni e soffrendo la presenza di un certo Cristiano Ronaldo.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Salernitana avrebbe fatto recapitare al giocatore un'offerta di due milioni di euro più una parte legata ai bonus gol e presenze. Cavani adesso è in vacanza in Uruguay e ha già fatto sapere che scioglierà i dubbi sul suo futuro al rientro anche se preferirebbe una squadra che giochi la Champions League. In assenza di un big team, però, l'attaccante prenderebbe in considerazione l'offerta granata visti anche i precedenti in Italia, soprattutto gli anni in cui ha vestito la maglia azzurra del Napoli.

