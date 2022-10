Claudio Lotito non ha intenzione di cedere Sergej Milinkovic Savic e a quanto pare non ha alcun preaccordo con la Juventus, o col suo procuratore per cederlo ai boianconeri. In un'intervista a Il Messaggero infatti spiega che e a quanto pare non ha alcun preaccordo con la Juventus, o col suo procuratore per cederlo ai boianconeri. In un'intervista a Il Messaggero infatti spiega che non c'è nulla di vero

Non ho nessun accordo con Kezman per cederlo alla Juve o a nessun altro in inverno. Anzi, ora vale 120 milioni, non più 100. Ogni mese sale il prezzo.

La Juventus si era già mostrata più volte in passato interessata al giocatrore, quindi non è escluso che a gennaio possa tornare sul mercato proprio per lui, ma è difficile a questo punto che il patron biancoceleste torni sui suoi passi, o che il club bianconero abbia voglia di spendere la cifra incrementale che Lotito sta fissando.

Non si parla comunque solo di mercato, ma anche di Maurizio Sarri: "Al di là della grande vittoria per 4-0 di lunedì sera a Firenze, sono soddisfatto dello spirito che ho rivisto. Come ho già detto, se continuiamo con questo atteggiamento non ci poniamo limiti e possiamo arrivare lontano. Ho scelto Sarri perché è un grande maestro di calcio, ma anche per il suo aspetto umano".

Un accenno, infine, anche allo stadio: "Flaminio? Ne ho proposto io per primo il rilancio, sto approfondendo il discorso con la famiglia Nervi e la sovraintendenza, ma non dipende più da me perché devono avere garanzie sulla copertura e la capienza. La Lazio ha una media di 42 mila spettatori a partita, in quell'impianto ne entrerebbero un quarto. Non partecipo col Comune di Roma a una conferenza dei servizi al buio".

