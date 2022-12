Leao. Corriere dello Sport la strategia dei Blues prevede una mega offerta d’ingaggio all'esterno lusitano con la possibilità di pagare anche l’intero risarcimento dovuto allo Sporting Lisbona, attraverso bonus facilmente raggiungibili, e allo stesso tempo una proposta di oltre cento milioni per la squadra rossonera. Maldini e Massara, invece, stanno trattando il rinnovo con l’avvocato francese Ted Dimvula e recentemente ci sono stati ulteriori contatti: i rossoneri sarebbero disposti ad uno strappo alla regola rispetto alla filosofia portata avanti negli ultimi anni e portare l’ingaggio di Rafa tra i sei e i sette milioni di euro, ma resta lo scoglio della multa da pagare, e in quel caso il Milan potrebbe aiutare il giocatore attraverso dei bonus fino a metà strada, non per tutta la somma. Analizziamo insieme i pro e i contro della vicenda, rispondendo alla semplice domanda: il Diavolo deve accettare la proposta del Chelsea? Terminato il Mondiale del Portogallo, per il Milan si prospettano giorni di fuoco sull'affaire Gli ultimi rumors parlano di un nuovo pressing del Chelsea, tornato alla carica dopo le avances estive con un'offerta da paura: secondo illa strategia dei Blues prevede una mega offerta d’ingaggio all'esterno lusitano con la possibilità di pagare anche l’intero risarcimento dovuto allo Sporting Lisbona, attraverso bonus facilmente raggiungibili, e allo stesso tempo una. Maldini e Massara, invece, stanno trattando il rinnovo con l’avvocato francese Ted Dimvula e recentemente ci sono stati ulteriori contatti: i rossoneri sarebbero disposti ad uno strappo alla regola rispetto alla filosofia portata avanti negli ultimi anni e portare l’ingaggio di Rafa tra i sei e i sette milioni di euro, ma resta lo scoglio della multa da pagare, e in quel caso il Milan potrebbe aiutare il giocatore attraverso dei bonus fino a metà strada, non per tutta la somma. Analizziamo insieme i pro e i contro della vicenda, rispondendo alla semplice domanda:

Perchè sì

Perchè 100 milioni in aggiunta al risparmio dell'eventuale ingaggio di Leao sono un tesoretto inedito di questi tempi. Una somma che può essere immediatamente investita sul mercato, con la possibilità di assicurarsi il cartellino di almeno due giocatori di livello internazionale, per completare i "buchi" nella rosa. Il Milan, inoltre, non può permettersi di finire ancora nel tunnel imboccato nei casi Donnarumma, Kessie e Calhanoglu. La scadenza del contratto di Leao è giugno 2024, il tempo stringe e il giocatore, se non ha ancora preso una decisione (al netto della multa da pagare) non è sicuro del suo futuro a Milano. Bisogna guardare in faccia la realtà.

Perchè no

Leao, sbarcato a Milano nel 2019, è uno dei punti di riferimento del progetto Pioli e negli ultimi anni ha mostrato segnali importanti di maturazione, diventando l'MVP dello Scudetto 2021/22. Ci sono ancora margini di miglioramento sia dal punto di vista caratteriale che da quello tecnico e privarsi ora di un astro nascente sarebbe un grave errore da parte della dirigenza rossonera. Una grande squadra che sta tornando ai massimi livelli non può prescindere da quei giocatori che hanno contribuito alla risalita. Accontentare Rafa con l'ingaggio (e la multa) è un investimento a lungo termine. Il più importante.

