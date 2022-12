Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Leao, rinnovare si può: il Milan accelera

Il dialogo, la grande paura, poi un'apertura più che rinfrancante. In casa Milan tiene banco la questione rinnovo di Rafael Leao, per ora concentrato a fare il massimo con il suo Portogallo ai Mondiali in Qatar. Il portoghese, però, nei giorni scorsi ha regalato al club rossonero un'apertura più che significativa, una disponibilità al dialogo che, sostiene La Gazzetta dello Sport, ha certamente fatto piacere a Maldini e Massara. Messaggi d'amore sui social e sullo sfondo, soprattutto, uno stipendio da top player sul livello di quelli percepiti in passato solo da Ibrahimovic. Un passo alla volta, per respingere gli assalti di Chelsea e, soprattutto, Real Madrid.

La nostra opinione: sfruttare l'occasione per dare un segnale di forza, solidità e continuità nel progetto tecnico. la querelle Leao non può finire come le situazioni dei big del passato, poi accordatisi a parametro zero con altri club. Il Milan ha messo i propri paletti dimostrando coraggio e integrità, ma ora ha bisogno di urlare al mondo che è in grado di tenersi stretto i proprio top player. Anche perché sostituire uno come Leao è praticamente impossibile.

Leao esulta per il gol in Portogallo-Ghana - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Inter su due fronti: occasione Smalling, Kessié non tramonta

Sempre attenta alle occasioni che offre il mercato, l'Inter pensa a un altro colpo a parametro zero dalla Roma per la prossima stagione. Tuttosport riporta di un interesse concreto dei nerazzurri per il romanista Smalling, in scadenza con la Roma nel 2023: Marotta e Ausilio studiano un'operazione alla Mkhitaryan, con l'armeno che optò la scorsa estate per accettare la più ricca proposta nerazzurra rispetto al rinnovo con i capitolini: anche per il centrale inglese sarebbe pronto un biennale. Occhio anche alla situazione Kessié, che resta in piedi oltre le smentite di rito: l'ivoriano è insoddisfatto del suo ruolo marginale al Barcellona e potrebbe accettare un clamoroso ritorno a Milano, sull'altra sponda dei Navigli.

La nostra opinione: occasioni interessanti, ma a quale prezzo? L'Inter dovrà studiare nel dettaglio la sostenibilità di due operazioni che rischiano di portare in dote per il club contratti molto pesanti per giocatori, specialmente Smalling, in età avanzata per i parametri odierni. Nulla da eccepire sul lato tecnico, ma sondare profili più futuribili potrebbe risultare funzionale sotto diversi aspetti.

Il difensore della Roma Chris Smalling Credit Foto Getty Images

Intanto preso incontro con Dzeko: sul tavolo un anno più opzione

La Gazzetta dello Sport, restando sul tema rinnovi, si concentra sulla situazione legata a Edin Dzeko. Dopo le varie aperture arrivate da parte di Marotta nelle scorse settimane la società sta studiando come proseguire il rapporto con il bosniaco, per il quale c'è piena soddisfazione ma resta anche la necessità di ridurre l'impatto sui bilanci. La soluzione potrebbe portare a un contratto annuale con opzione, che allontanerebbe almeno per il momento la MLS nel futuro del centravanti.

La nostra opinione: professionista esemplare, di sicuro affidamento quando chiamato in causa. Dzeko nella sua esperienza nerazzurra si è dimostrato risorsa preziosissima, mai sopra le righe anche nelle occasioni in cui sembrava dover partire indietro nelle gerarchie. Un usato sicuro di cui ha ancora senso approfittare, anche perché fisicamente integro.

Gakpo è pronto per una big? Il Milan ci pensa per il post-Leao

