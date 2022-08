Calcio

Calciomercato, Lecce pazza per Samuel Umtiti! Accoglienza show fra cori, salti, incredulità e commozione: "Wow!"

CALCIOMERCATO - Samuel Umtiti, 28enne difensore francese campione del mondo con la Nazionale Blues, è sbarcato questa sera a Lecce in prestito dal Barcellona. Ad attenderlo all'aeroporto centinaia di tifosi che lo hanno accolto in maniera calorosa e lasciandolo senza parole. Guardare per credere!

00:02:28, un' ora fa