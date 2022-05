Paul Pogba. Fra campo e mercato. Lunedì intenso dalle parti di Torino dove questa sera, tifosi e staff si preparano a vivere l'ultima partita stagionale all'Allianz Stadium contro la Lazio e a salutare due icone della gloriosa storia recenti della Vecchia Signora: capitan Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Prima di questo appuntamento in programma alle ore 20:45 a Torino però la dirigenza bianconera, composta dal vicepresidente Pavel Nedved, dall'ad Maurizio Arrivabene e dal ds Federico Cherubini, in un pranzo niente affatto banale attendono di incontrarsi con Rafaela Pimenta, collaboratrice di Mino Raiola che ha preso le redini dell'impero creato dall'agente italo-olandese, per presentarle la propria proposta per

Il ritorno del Polpo, che proprio in maglia bianconera ha vissuto gli anni migliori della carriera dal 2012 al 2016 vincendo 9 trofei e sfiorando anche la conquista della Champions League, è una delle priorità del management bianconero che vuole consegnare ad Allegri un centrocampista di caratura internazionale. Sia per questione legato al fatto che il francese sia a parametro zero, sia per ragioni di tipo affettivo: provare a riportare il francese a Torino è una delle missioni del management bianconero che oggi sonderà il terreno e presenterà una proposta all'entourage del giocatore. Noi vi aggiorneremo minuto per minuto riguardo a quello che accadrà in questa giornata per nulla banale.

12:18 - Pogba gradirebbe un colloquio con Ten Hag prima di decidere il suo futuro

Sempre dall’Inghilterra, una fonte vicina allo United interpellata da Sky Sport UK avrebbe fatto sapere che prima di prendere qualunque decisione Pogba gradirebbe avere l’opportunità di avere un colloquio con Erik Ten Hag, il prossimo allenatore dei Red Devils. Lo United però dalla scorsa estate non ha presentato alcuna nuova proposta al giocatore.

12:00 - Pogba, dall'Inghilterra conferme sulla voglia di Juve

Mentre si attende lo sbarco della legale Rafaela Pimenta a Torino e l’inizio di questo vertice importante in cui i dirigenti bianconeri esporranno la propria proposta all’entourage di Paul Pogba, dall’Inghilterra arrivano notizie che possono far sognare i tifosi juventini. Secondo il tabloid Mirror, il 29enne centrocampista francese è l’obiettivo numero uno dei bianconeri per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione. Il PSG sarebbe ancora avanti per l'ingaggio a parametro zero di Pogba, ma il giocatore sarebbe attirato dall’ipotesi di tornare in una squadra che lo ha amato e dove potrebbe ritrovare quella centralità che allo United in questi ultimi anni ha avuto assai di rado.

11:15 - Nuove conferme sull'incontro Juventus-Pimenta

Anche l'esperto di mercato di Sky e del Guardian, Fabrizio Romano conferma che nelle prossime ore è atteso l'incontro fra l'avvocata Pimenta e la dirigenza della Juventus per Pogba. I bianconeri devono guardarsi soprattutto dal PSG che ha già contatti con il management del calciatore e vuole portare il Polpo all'ombra della Tour Eiffel.

Le migliori immagini di Pogba in bianconero: tornerà davvero a vestire i colori bianconeri?

