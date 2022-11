Luis Alberto? Se vuole andare via, porti una squadra con i soldi perché io non ci penso proprio a darlo in prestito a gennaio. E non ho ricevuto nessuna richiesta dall'Atletico. Al momento, la situazione non è cambiata rispetto all'estate quando il Siviglia lo aveva forse illuso. Non sto a nessun giochetto". Intervistato da Il Messaggero, il presidente della Lazio Luis Alberto è forte, un valore aggiunto della Lazio e si può ancora trovare un compromesso - aggiunge il patron biancoceleste -. Lui deve accettare le scelte dell'allenatore e Sarri può essere più comprensivo e capirlo, perché ogni giocatore ha un carattere diverso. Mica possono avere tutti la testa di Pedro". ". Intervistato da Il Messaggero, il presidente della Lazio Claudio Lotito non usa certo toni concilianti nei confronti del centrocampista spagnolo: "- aggiunge il patron biancoceleste -.".

"Milinkovic-Savic non è in vendita"

"Tutti dicono Milinkovic va di qui, va di là, ma non è in vendita, si sa quanto vale per me e per la Lazio (100 milioni, ndr), e io sono fermo ai discorsi in corso sul rinnovo. Spero che faccia un grande Mondiale perché rappresenta i nostri colori in Qatar come Vecino".

Sul mercato

"Senza uscite il nostro organico è completo, non si possono prendere giocatori solo prevedendo un'influenza e senza valorizzare tutto il resto che ancora abbiamo".

