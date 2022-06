Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Lukaku all'Inter: quella telefonata a Simone Inzaghi...

L'affare Lukaku-Inter tiene banco sulle prime pagine di Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport: per entrambi l'operazione è ormai in dirittura d'arrivo al netto dell'approvazione di Zhang (l'ultimo tassello che manca). Il quotidiano milanese si concentra sui costi dell'operazione: tra prestito e ingaggio annuale, il ritorno del belga in maglia nerazzurra comporterà un esborso complessivo di 22 milioni di euro, il tutto per avere in rosa il giocatore per un solo anno. Da qui le ultime titubanze del presidente che, tuttavia, non dovrebbero in alcun modo frenare la trattativa ormai alla volata finale.

Il Corriere dello Sport, invece, svela il momento esatto in cui è nata l'operazione. Il 5 aprile scorso, giorno del compleanno di Simone Inzaghi, Lukaku avrebbe infatti telefonato al tecnico per fargli gli auguri e per chiedergli senza mezzi termini: "Mister, cosa posso fare per l'Inter? Vorrei tornare". "Muoversi in prima persona - scrive il CorSport - confidando nella stima e nel sostegno di Simone, è stata la chiave per azionare la retromarcia da Londra verso Milano".

La nostra opinione. Ormai ci siamo, il ritorno di Lukaku all'Inter sembra cosa fatta. Uno scenario incredibile rispetto a quello che si era delineato 12 mesi fa. Dal punto di vista tecnico, in caso di arrivo di Dybala e permanenza di Lautaro Martinez, i nerazzurri si presenterebbero al via del prossimo campionato con uno degli attacchi più forti dell'ultimo decennio, almeno sulla carta. Toccherà a Inzaghi trovare il modulo migliore per far coesistere i tre e per farli rendere al meglio.

Renato Sanches e Botman: il Milan rischia la doppia beffa

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul momento del Milan e lo scenario è a tinte fosche. Mentre Gerry Cardinale è al lavoro negli Stati Uniti per reparire capitale, sul tavolo restano questioni di non poco conto a cominciare dal rinnovo di Maldini e Massara ("un proposito, ma non una certezza"). E mentre i tifosi iniziano a mugugnare, sul mercato i rossoneri rischiano di perdere due obiettivi dichiarati: su Renato Sanches si è inserito in modo prepotente il PSG, mentre per Botman rischia di scatenarsi un'asta con il Newcastle.

La nostra opinione. Settimana cruciale per il Milan, anche se non soprattutto a livello mediatico: altri 7 giorni di immobilismo e - soprattutto - senza le firme sui rinnovi di Maldini e Massara sarebbero pesanti da digerire e da spiegare all'esterno. Il mercato, per il resto, è ancora lunghissimo anche se i segnali su Sanches e Botman non sono rassicuranti: difficilmente il Diavolo si avventurerebbe in due aste, in primis perché avrebbe poche chance di spuntarla con PSG e Newcastle, in secondo luogo perché i rilanci non appartengono al modus operandi dell'attuale gestione. Vedremo se i due giocatori avranno la pazienza di attendere ancora.

Juventus: countdown per Di Maria

Prossime ore cruciali, secondo la Gazzetta dello Sport, per la fumata bianca che dovrebbe portare Angel Di Maria a vestire la maglia della Juventus la prossima stagione. Decisiva la mossa dei bianconeri che hanno messo sul piatto un contratto annuale (e non più di 2 anni) a circa 7 milioni netti di ingaggio con eventuale opzione a favore dell'argentino. In questo modo è stata di fatto pareggiata l'offerta del Barcellona, l'altra pretendente. Si attende solo il sì Di Maria, atteso nella giornata di oggi (lunedì) da Ibiza dove sta trascorrendo le vacanze.

La nostra opinione. Qualità, mentalità da vincente e una bacheca personale che conta 28 trofei. Così si può riassumere in poche parole Angel Di Maria. Bastano queste per capire perché Allegri insista così tanto per volere l'argentino con sé alla Continassa: la Juve ha bisogno di ritrovare certezze in campo e nello spogliatoio, e un giocatore come Il Fideo rappresenta una garanzia.

