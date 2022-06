Romelu Lukaku è Big Rom è tornato, sette mesi dopo Sembrava impossibile e invece alla fine riuscito a tornare in quella Milano dove ha espresso il suo migliore calcio e dove si è sentito sin dal primo giorno re dello spogliatoio e di un popolo che, a ben vedere, non vede l’ora di rivederlo gonfiare la rete a San Siro con la maglia dell’Inter.è tornato, sette mesi dopo quell’intervista confessione in cui chiedeva scusa ai tifosi , spiegava come tornare al Chelsea fosse stato un errore e iniziava a mettere in atto quel progetto di rientro alla base che pareva utopistico ma che grazie al lavoro ai fianchi di Ausilio e Marotta – abili a trovare la formula giusta col club londinese - e alla determinazione del gigante belga, che pur di tornare all’ombra della Madonnina ha rifiutato a 3,5 milioni di euro, in questo torrido 29 giugno 2022 è divenuto realtà.

Lukaku, che come rivelato dai canali social del club vestirà la maglia numero 90, dopo mesi complicati e in cui non si è mai preso con Thomas Tuchel, può finalmente tornare a sorridere e raccontare tutto il suo sollievo per il buon esito di una trattativa in cui si è speso in prima persona con una testardaggine feroce.

"E' un'emozione forte essere qui. La storia che ho avuto qui è stata bella, per la squadra, per i tifosi e per me, personalmente. L'Inter mi ha dato tanto, spero da adesso di fare meglio di prima. Ora è il momento di lavorare insieme alla squadra e sperare di fare ancora meglio. Torno a casa, la mia famiglia qui è stata bene grazie a tifosi e compagni. Dal primo giorno tutti mi hanno dato il meglio per star bene qui. Quando sono andato in Inghilterra non ho lasciato la casa, vuol dire qualcosa... Ora voglio solo rivedere i ragazzi in campo".

"Insieme al presidente Zhang abbiamo parlato di tante cose, di come sembrava impossibile tornare qui. Però lo abbiamo fatto e lo ringrazio per tornare a spingere e credere che si potesse fare. Ci siamo riusciti e sono contento. Cosa mi ha convinto a tornare? I tifosi, i compagni e l'opportunità di lavorare col mister. Abbiamo avuto contatti per tutta la scorsa stagione, penso che stia facendo bene con la squadra e voglio aiutarli e fare bene qui. Ho sentito praticamente tutti i compagni, li ringrazio, volevo tornare ma loro hanno spinto perché potessi farlo e devo ringraziarli. Sono la mia famiglia, i miei fratelli".

"Ho tanta voglia di lavorare con mister Inzaghi. Ho visto come gioca l'Inter, è stato un alto livello, hanno vinto due trofei importanti, peccato per lo Scudetto ma in molti sono cresciuti. Dobbiamo continuare così: siamo in una posizione dove dobbiamo creare la sfida con gli altri. Vogliamo continuare il nostro percorso. Non sono un'individualista ma uno che penso alla squadra. Farei di tutto per far vincere l'Inter, in allenamento e in campo.Un messaggio per i tifosi? Sono contento di tornare, farò di tutto per ridare la fiducia ai tifosi e gioia, a loro e ai miei compagni".

