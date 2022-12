Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

Inter, si riparte da Lukaku: il Chelsea apre a un nuovo prestito

Calciomercato 🗞 Napoli, un miliardo dal Messico per il club e piace Ilic UN GIORNO FA

Un Mondiale da dimenticare il prima possibile, riabbracciando un'Inter che non vede l'ora di poter contare di nuovo su di lui per il presente e il futuro. Romelu Lukaku. spiega la Gazzetta dello Sport, riparte dopo la delusione col Belgio e attende novità sul fronte permanenza, con Inter e Chelsea pronte a discutere del prestito bis: i Blues non ci pensano nemmeno a riaccoglierlo, lui men che mai a tornare a Londra. Ecco allora che il club nerazzurro è pronto a sfruttare la situazione, puntando a uno sconto ulteriore. per il presente e il futuro. Romelu Lukaku. spiega la Gazzetta dello Sport, riparte dopo la delusione col Belgio e attende novità sul fronte permanenza,Ecco allora che il club nerazzurro è pronto a sfruttare la situazione, puntando a uno sconto ulteriore.

La nostra opinione: La seconda parte di stagione sarà più che indicativa rispetto a quanto effettivamente può dare ancora Lukaku all'Inter. Dominatore della Serie A solo due anni fa, il belga appare un giocatore ad oggi smarrito mentalmente e in evidente ritardo di condizione. Impossibile immaginare, tuttavia, che resti sempre questo: i nerazzurri fanno bene a dargli ancora una chance, specialmente se a condizioni favorevoli.

Romelu Lukaku in fase di riscaldamento durante un match di Serie A Credit Foto Getty Images

Juve, c'è anche il mercato: piace Maehle

Max Allegri un esterno affidabile che possa far rifiatare Cuadrado e il profilo individuato dal ds Cherubini, secondo Tuttosport, è quello di Joakim Maehle: il danese dell'Atalanta può arrivare in prestito con un obbligo di riscatto fissato a meno di 10 milioni. Occhio anche alle uscite, con i soldi che potrebbero arrivare dalla cessione di McKennie: si punta a ricavare circa 25 milioni. Impegnata a difendersi sul fronte giudiziario nell'ambito dell'inchiesta Prisma, dopo aver approvato il nuovo bilancio la Juventus continua a lavorare anche sui rinforzi da regalare a Massimiliano Allegri per la prossima finestra del mercato invernale. L'obiettivo acclarato è quello di regalare a: il danese dell'Atalanta. Occhio anche alle uscite, con i soldi che potrebbero arrivare dalla cessione di McKennie: si punta a ricavare circa 25 milioni.

La nostra opinione: Un terzino di sicuro rendimento, senza molti squilli ma di grande continuità. Maehle alla Juventus può funzionare, intendendo il danese come alternativa ai titolari. Risulta tuttavia difficile pensare che qualche club si faccia avanti con un'offerta monstre per McKennie, centrocampista discontinuo e poco integro fisicamente nonostante il buon Mondiale sin qui disputato. Tralasciare tutto il polverone extra campo inoltre sembra impossibile: il mercato, ad oggi, non rappresenta una priorità.

Joakim Maehle, Danimarca-Tunisia, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il Napoli cerca altre gemme: occhi su Guler e Kadioglu

Una sessione di mercato sfavillante, fatta di grandi intuizioni, che è in realtà l'incipit di un vero e proprio progetto tecnico. Il Napoli continua sulla sua linea di investimenti mirati, seguiti da tempo e poi presi al momento giusto. Questa mattina il Corriere dello Sport fa il punto sulle nuove idee azzurre, sulla falsa riga di colpi come Kvaratskhelia e Kim, spiegando come il club guardi con enorme interesse proprio nella ex casa del centrale coreano: del Fenerbahce piacciono infatti Guler, talento diciassettenne che sta stupendo tutti, e Kadioglu, duttile terzino impiegabile anche come centrocampista.

La nostra opinione: Giocatori da far crescere, ancora di fatto da costruire. ma per formare grandi calciatori ad oggi Napoli è un vero e proprio punto di riferimento europeo. Lo straordinario lavoro fatto nella gestione dei tanti giocatori arrivati quest'anno lascia certamente ben sperare anche per i prossimi investimenti. Nel caso specifico, inoltre, Kadioglu e soprattutto Guler hanno già mostrsto sprazzi di talento che ingolosiscono non poco.

Inzaghi: "Lukaku? Un rallentamento che non ci voleva"

Calciomercato 🗞 Milan-Ziyech, obiettivo prestito con diritto. Inter, contatto Truffert 01/12/2022 ALLE 07:44