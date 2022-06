Calcio

Lukaku saluta i tifosi dell'Inter e parte il coro: "Chi non salta è rossonero"

CALCIOMERCATO - L'attaccante belga, dopo avere completato le visite mediche per l'idoneità sportiva al CONI, si è affacciato alla finestra per salutare i tanti tifosi dell'Inter che sono accorsi per dargli il benvenuto. Il ritorno del belga ha scatenato l'entusiasmo e ha inevitabilmente innescato i cori contro i cugini del Milan.

00:00:35, 8 minuti fa