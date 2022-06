La trattativa che ha dato il la al capitolo 2 dell'avventura di Romelu Lukaku all'Inter, il grande ritorno dopo la parentesi al Chelsea certamente remunerativa a livello economico ma avara di soddisfazioni sul terreno di gioco, viene applaudita all'unanimità o quasi. I nerazzurri, che un anno fa di questi tempi incassavano oltre 100 milioni di euro per la cessione del belga ai Blues, lo riabbracciano in prestito a 8 milioni più bonus grazie a un capolavoro frutto dell'abilità di Marotta e della ferma volontà del giocatore di tornare sui propri passi. Ora però la parola passa all'unico e insindacabile giudice, il campo, che sostanzialmente dovrà sciogliere un dubbio: senza Antonio Conte in panchina, Lukaku riuscirà a ripetersi ai livelli del 2019-20 e 2020-21?

Inter-Lukaku, arrivi a confronto: 2019 vs 2022

I due anni d'oro con Conte in panchina

Tra agosto 2019 e maggio 2021 Lukaku aveva fatto letteralmente la differenza in casa Inter. Il belga, a suon di gol e assist, aveva trascinato i nerazzurri in finale di Europa League e - soprattutto - a cucirsi sul petto lo scudetto numero 19 atteso da 11 anni, un'eternità considerati il blasone e la storia nerazzurra. In quelle due stagioni il belga aveva vissuto probabilmente il punto più alto della sua carriera e aveva messo il suo stato di grazia, sia tecnico che emotivo, al servizio della squadra. E il feeling con Conte era parso evidente fin dai primi passi mossi ad Appiano Gentile.

"Combatterò fino alla morte per lui. Mi ha detto in maniera molto diretta: 'Se non lavori in allenamento non giocherai, ed è essenziale che tu possa giocare spalle alla porta'. È importante incontrare persone che ti dicano davvero la verità per farti migliorare". [Romelu Lukaku su Antonio Conte @La Tribune, maggio 2021]

"Sei arrivato al momento giusto e mi hai cambiato come giocatore, mi hai reso ancora più forte mentalmente e, cosa più importante, abbiamo vinto insieme. Manterrò i tuoi principi per il resto della mia carriera: preparazione fisica, mentale e voglia di vincere". [Romelu Lukaku su Instagram dopo l'addio di Conte all'Inter, maggio 2021]

I numeri di Lukaku all'Inter

Stagione Gol + assist (presenze) 2019-20 34 + 6 (51) 2020-21 30 + 10 (44)

Da Conte a Inzaghi: cosa cambia?

Lecito quindi chiedersi quanto la presenza di Conte in panchina abbia influito positivamente sul rendimento di Lukaku e sul suo spettacolare affiatamento con Lautaro Martinez. Ora che la coppia si è ricomposta è perciò interessante capire che Inter ci dobbiamo aspettare. La fotocopia di quella contiana? Assolutamente no, per almeno due motivi. Innanzitutto perché Simone Inzaghi gioca un calcio diverso da quello dell'attuale tecnico del Tottenham: il modulo (3-5-2) è lo stesso ma l'interpretazione cambia. L'Inter di Conte sfruttava le sponde e il traino di Lukaku, quella inzaghiana ha mostrato di trovarsi a suo agio nelle ripartenze a campo aperto dopo la riconquista del pallone.

Romelu Lukaku e Simone Inzaghi ad Appiano Gentile durante un allenamento - Luglio 2021 Credit Foto Getty Images

In secondo luogo, rispetto a un anno fa, sono cambiati anche alcuni interpreti del 3-5-2. Al momento gli esterni titolari - almeno sulla carta - sono Dumfries e Gosens, due giocatori con caratteristiche diverse da Hakimi e Perisic, che contribuirono non poco alle fortune del belga. Senza dimenticare che nel frattempo è all'Inter è arrivato Calhanoglu, che ama cercare il dialogo e la conclusione sulla trequarti. Differenze non enormi, ma che comunque richiederanno uno sforzo di adattamento al belga. È bene comunque sottolineare come Inzaghi abbia fortemente voluto Lukaku, indicandolo alla dirigenza come priorità per ritentare l'assalto allo scudetto: il tecnico metterà quindi il belga al centro del progetto costruendo la manovra offensiva intorno a lui. I presupposti per fare bene, insomma, ci sono tutti e la speranza dell'Inter è che l'annus horribilis al Chelsea possa riconsegnare a Inzaghi lo stesso Lukaku determinato e decisivo già apprezzato in Serie A. L'ultima parola, come sempre, spetta al campo.

