Lukaku vuole solo l'Inter e ha deciso: mai più al Chelsea

La Gazzetta dello Sport dedica l'apertura a Romelu Lukaku e alla sua intenzione di rimanere all'Inter anche la prossima stagione. Il bomber belga, che punta a tornare titolare nel match contro la Roma dopo la sosta per le Nazionali, non avrebbe infatti nessuna nostalgia per il mondo dorato della Premier League né tantomeno per i Blues. Ecco quindi che, come scrive il quotidiano milanese, "l'accordo sulla parola per rinnovare il prestito, costato finora 8 milioni, dovrebbe essere confermato a fine stagione a prescindere dai risultati".

La nostra opinione. L'esperienza di Lukaku al Chelsea è stata breve e traumatica. Nonostante il cambio di allenatore ai Blues (Potter ha sostituito l'esonerato Tuchel) non sembrano esserci i presupposti per un ritorno del belga a Stamford Bridge. I rapporti tra il club inglese e i nerazzurri sono ottimi e - allo stato attuale - sembra scontato che un accordo per il rinnovo del prestito si troverà.

Dal Portogallo: la Juventus su Grimaldo

Secondo il quotidiano portoghese Record la Juventus avrebbe messo gli occhi su Alejandro Grimaldo, 27enne terzino sinistro spagnolo del Benfica, in scadenza di contratto il 30 giugno 2023. I bianconeri starebbero lavorando per portarlo a Torino già durante la sessione invernale di mercato.

La nostra opinione. Per caratteristiche tecniche, Grimaldo sarebbe l'erede ideale di Alex Sandro: il terzino brasiliano è in scadenza di contratto il prossimo giugno e al momento non sembrano esserci i presupposti per sedersi intorno a un tavolo con la dirigenza della Juventus per parlare di rinnovo.

Alejandro Grimaldo in azione durante Juventus-Benfica - Champions League 2022-23 Credit Foto Getty Images

Roma: Matic a grandi passi verso il rinnovo automatico

Nemanja Matic ha già collezionato 9 presenze con la Roma in questo avvio di stagione: 7 in Serie A e 2 in Europa League. Il 34enne centrocampista serbo non ha ancora saltato una partita e il rinnovo del suo contratto si avvicina. Nell'accordo dell'ex United con i giallorosi, infatti, è prevista una clausola secondo la quale - con la metà delle presenze stagionali - il prolungamento sarà automatico, con un ingaggio variabile dei risultati della squadra.

La nostra opinione. Matic si sta rivelando una pedina preziosa nella Roma di Mourinho, l'uomo di peso ed esperienza che forse mancava in mezzo al campo. Avanti di questo passo, raggiungerà la metà delle presenze stagionali già prima della sosta per il Mondiale: la sensazione è che la sua avventura in giallorosso non sarà una parentesi breve, soprattutto perché Mou lo considera un fedelissimo.

