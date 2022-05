niente più Chelsea, . L'estate precedente l'attaccante belga aveva lasciato i nerazzurri dopo due stagioni da top player, totalizzando ben 64 reti in 95 presenze. Da una lato le esigenze della società di dover battere cassa per non chiudere il bilancio in rosso, per quello che è stato l'affare più ricco della storia del club, dall'altro le sirene della squadra vincitrice della Champions League che hanno sedotto il centravanti. Ma neanche il tempo di un giro completo di calendario che Big Rom si è amaramente pentito della scelta: il contesto della capitale inglese ha completamente deluso le sue aspettative, i rapporti con la squadra si sono pian piano deteriorati a partire da una mancata convocazione a sorpresa fino a non prendere parte al match di ritorno dei quarti contro il Real Madrid, che ha sancito l'eliminazione dei Blues dalla Champions League, infine le "sole" 15 reti in stagione, la metà rispetto a come si stava abituando a Milano. Tutto questo al punto che Big Rom sta tormentando i suoi rappresentanti, costantemente in contatto con la società nerazzurra. Lukaku ha le idee chiare: vuole tornare all'Inter . L'estate precedente l'attaccante belga aveva lasciato i nerazzurri dopo due stagioni da top player, totalizzando ben 64 reti in 95 presenze. Da una lato le esigenze della società di dover battere cassa per non chiudere il bilancio in rosso, per quello che è stato l'affare più ricco della storia del club, dall'altro le sirene della squadra vincitrice della Champions League che hanno sedotto il centravanti. Ma neanche il tempo di un giro completo di calendario che: il contesto della capitale inglese ha completamente deluso le sue aspettative, i rapporti con la squadra si sono pian piano deteriorati a partire da una mancata convocazione a sorpresa fino a non prendere parte al match di ritorno dei quarti contro il Real Madrid, che ha sancito l'eliminazione dei Blues dalla Champions League, infine le "sole" 15 reti in stagione, la metà rispetto a come si stava abituando a Milano. Tutto questo al punto che Big Rom sta tormentando i suoi rappresentanti, costantemente in contatto con la società nerazzurra.

Insomma, Lukaku chiama incessantemente l'Inter. E l'Inter lo riabbraccerebbe volentieri, ma prima deve far quadrare i conti.

Lukaku-Inter, perché è una trattativa complessa

Se infatti Lukaku sarebbe disposto a fare carte false per rivestire la maglia nerazzurra, lo stesso non si può dire dal punto di vista dell'Inter, che al momento non è pronto ad affrontare una trattativa troppo onerosa per il ritorno del centravanti belga. In primis per lo stipendio: il piano del club è quello di abbassare il monte ingaggi del 10-15%, perciò i 15 milioni più bonus che ottiene dal Chelsea sono ingestibili. Ma su questo il 29enne belga potrebbe venire incontro, dato che si è detto disposto addirittura ad un dimezzamento della paga.

Inoltre c'è da affrontare un ammortamento da 24 milioni per il Chelsea e 68 milioni di valore a bilancio tra 12 mesi, motivo per cui il prestito non è un'ipotesi considerabile da parte della società inglese. E in uscita l'Inter tituba ancora, sa che dovrà cedere uno degli elementi più brillanti della squadra per muoversi sul mercato, ma deve prima capire chi: secondo la Gazzetta dello Sport al momento pare essere Bastoni la principale vittima sacrificale, mentre si punta a trattenere Lautaro. Si spera che la futura dirigenza del Chelsea possa venire incontro alle esigenze dell'Inter, pur di non tenerlo in rosa, considerato il pessimo rapporto con l'allenatore Tuchel.

Ad ogni modo, Lukaku è riuscito a ottenere dall'Inter un incontro per la prossima settimana con il suo legale di fiducia, un rappresentante non collegato con l'agente del belga. Da questa riunione si cercherà di trovare una possibile soluzione per riportare Big Rom alla Pinetina.

