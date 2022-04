Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Lukaku insiste: vuole tornare all'Inter

La Gazzetta dello Sport dedica l'apertura al caso Lukaku. L'attaccante belga, che non sta attraversando certo un gran momento al Chelsea, avrebbe infatti alzato il pressing con l'Inter per tornare in nerazzurro: i contatti con la dirigenza, attraverso messaggi più o meno informali, si sarebbero infittiti. "Se mi volete riprendere, io ci sono", la sostanza del messaggio di Lukaku. A caldeggiare l'operazione c'è anche il ct del Belgio, Roberto Martinez, che spera in un Lukaku sereno e al top della condizione in vista del Mondiale in Qatar a novembre. Situazione da monitorare, ma in fase di stallo: in via preliminare sarà fondamentale capire il futuro del Chelsea.

La nostra opinione. Sulla strada del ritorno di Lukaku all'Inter, oltre alla questione societaria che tiene in sospeso il futuro del Chelsea, c'è un altro grosso ostacolo: l'inaggio. Attualmente il belga guadagna 12,5 milioni di euro a stagione con i Blues e - per rivederlo a Milano - occorrerebbe innanzitutto un grande sacrificio da parte sua: oltre i 7,5 milioni l'Inter non può spingersi. Senza considerare che i londinesi, per Lukaku, hanno investito 113 milioni meno di un anno fa: occorrerà trovare una formula (prestito con obbligo di riscatto?) che renda tutti felici. Non sarà semplice.

Napoli, idea Zaniolo: sarà lui l'erede di Insigne?

Il Corriere dello Sport si concentra sulle strategie di mercato del Napoli. Secondo il quotidiano romano, il club azzurro avrebbe individuato in Nicolò Zaniolo l'erede ideale di Lorenzo Insigne, che a giugno farà le valigie e volerà a Toronto. Zaniolo, legato da un contratto con la Roma in scadenza nel 2024, non si è ancora seduto al tavolo con i giallorossi per discutere del rinnovo e piace molto a Spalletti.

La nostra opinione. Come giustamente evidenziato dal Corriere dello Sport, mettere le mani su Zaniolo non sarà semplice. La concorrenza è spietata (c'è la Juventus, in primis) e i costi sono altissimi: il talento del giocatore non è in discussione, ma serve un investimento da 50 milioni. Pochi dubbi dal punto di vista tattico, invece: Zaniolo si adatterebbe perfettamente al gioco di Spalletti, che non a caso stravede per lui.

Milan-Ibra: rinnovo in sospeso

Secondo la Gazzetta dello Sport il rinnovo di Ibrahimovic con il Milan rimane in sospeso. Lo svedese, che a ottobre compirà 41 anni, vorrebbe ritirarsi non prima di avere vinto qualcosa in rossonero: per lui sarebbe comunque pronto un futuro nei quadri societari, come ambasciatore del club o con un ruolo nello staff tecnico. Se invece la sua carriera sul campo dovesse proseguire, l'idea è quella di prolungare il contratto di un altro anno con il taglio dell'ingaggio da 7 a 3 milioni.

La nostra opinione. Difficile prevedere quali saranno le mosse di Ibra. Senza dubbio la volata scudetto avrà un peso enorme: se il Milan dovesse vincere il titolo, lo svedese avrebbe la possibilità di uscire di scena in modo trionfale, come piace a lui.

