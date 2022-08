Cristiano Ronaldo sempre più ai margini. Dai report provenienti dai mesi inglesi, ora l'asso lusitano si sarebbe isolato in mensa, mangiando addirittura in disparte in mensa rispetto ai suoi compagni di squadra, che avrebbero peraltro raggiunto il limite di sopportazione. Erik Ten Hag, che si sta ancora leccando le ferite dal pessimo esordio in Premier con due sconfitte su due, teme che la permanenza di Ronaldo possa influire negativamente sul resto della squadra,

Cristiano Ronaldo e Erik ten Hag Credit Foto Imago

CR7 mangia da solo e nessuno lo vuole. Tranne Glazer...

Neanche il suo super agente non riesce a trovargli una sistemazione a lui gradita, ovvero sicura di un posto Champions e garantire a Cristiano uno stipendio senza particolari tagli. Tuttavia, per il co-presidente del club mancuniano Joel Glazer non ha alcuna intenzione di vendere CR8, non spostandosi di un solo millimetro rispetto all'idea di circa un mese fa. Glazer non vuole vendere, tantomeno rescindere il suo contratto. L'idea è che il braccio di ferro tra le parti sia appena cominciato.

Ten Hag: "Ronaldo è parte del progetto. Molti se ne sono andati prima"

