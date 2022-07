Skriniar è fortissimo e non necessariamente va messo sul mercato, assolutamente no. C'è stata una richiesta e tutto sarà valutato, ma i tifosi devono stare tranquilli perché la squadra sarà sempre competitiva nel rispetto della fiducia che loro stessi ci hanno dato". L'amministratore delegato dell'Inter, Ausilio lavorava da mesi su questo calciatore, ma i nostri condizionamenti legati agli equilibri economici finanziari non ci hanno permesso di giungere a conclusione. È sfumata un'opportunità, ma fa parte del gioco". ". L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta , parla così del futuro del difensore centrale slovacco durante un'intervista a DAZN. Il dirigente nerazzurro viene pungolato anche sul caso Bremer , da tempo nel mirino dell'Inter e poi finito alla Juventus, e ammette: "".

Su Dybala

"È un ragazzo serio e un professionista, ma noi eravamo e siamo a posto in quel reparto. Non c'era spazio per lui e non c'era necessità. È stato tutto strumentalizzato. Roma è una piazza ideale per lui".

Sul ritorno di Lukaku

"Sono le pagine belle del mondo del calcio, laddove un giocatore che ti ha lasciato improvvisamente sente quasi il bisogno di ritornare fra gli amici. Abbiamo avuto fortuna, una coincidenza di fattori che hanno fatto sì che il ritorno si potesse concretizzare. Come ho visto Lukaku? L'abbiamo ritrovato diverso, molto più leader e motivato. L'ho visto in un allenamento dove ha perso una partitella ed era molto arrabbiato, questo significa un grande attaccamento verso il suo lavoro".

Sugli obiettivi

"Mi aspetto una stagione aggressiva e quando dico aggressiva vuol dire ricca di ambizione, di determinazione, di coraggio, di voglia di fare e di conquistare trofei e posizioni. Se siamo più forti delle altre? A mercato chiuso potremo fare delle valutazioni. Io dico che l'Inter deve recitare un ruolo da protagonista".

Lukaku: "Faremo di tutto per vincere lo Scudetto"

