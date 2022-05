La nostra storia si scrive qui, a Parigi", le parole di un sorridente Mbappé. "Sono molto contento di proseguire la mia avventura in Francia e nella mia città - le parole del giocatore prima di PSG-Metz, sfida valida per l'ultima giornata di Ligue 1 al Parco dei Principi -. Ho sempre detto che Parigi è casa mia. Spero di continuare a fare quello che amo di più: giocare a calcio e vincere titoli. Sono molto felice e sono convinto che qui posso continuare a crescere in un club che fa di tutto per rimanere ai massimi livelli. Sono molto felice anche di poter continuare a esprimermi in Francia, il Paese che mi ha visto nascere e crescere. Ci tengo a ringraziare il presidente, Nasser Al-Khelaïfi, per la sua fiducia, la sua comprensione e la sua pazienza. Il mio pensiero va anche a tutti i tifosi del PSG, in Francia e nel mondo, per le loro innumerevoli dimostrazioni di affetto soprattutto in questi ultimi mesi". Adesso è ufficiale: Kylian Mbappé rimane al PSG . È stato lo stesso club parigino, con un breve video pubblicato sul proprio profilo Twitter, ad annunciare in maniera formale il prolungamento di contratto fino al 2025 del fuoriclasse francese il cui accordo precedente sarebbe scaduto a giugno. "", le parole di un sorridente Mbappé. "- le parole del giocatore prima di PSG-Metz, sfida valida per l'ultima giornata di Ligue 1 al Parco dei Principi -.".

Al-Khelaifi: "Un momento storico per il nostro club"

Il presidente Nasser Al-Khelaifi non nasconde la soddisfazione per l'accordo raggiunto con Mbappé: "Il prolungamento di contratto con Kylian - dice - segna un momento eccezionale nella storia del nostro club e rappresenta una notizia formidabile per tutti i nostri tifosi nel mondo. Da quando Kylian ha raggiunto la nostra famglia, nonostante la sua giovane età ha fatto vedere cose meravigliose da tutti i punti di vista. Prolugando il suo contratto con il PSG, diventa la pietra angolare del progetto del club per i prossimi anni dentro e fuori dal campo".

La rabbia di Tebas, il presidente della Liga

La notizia dell'accordo tra il PSG e Mbappé ha mandato su tutte le furie il presidente della Liga, Javier Tebas che in un tweet ha attaccato frontalmente il club parigino e il suo presidente: "Quello che farà il PSG con Mbappé, rinnovando il contratto con grandi somme di denaro (a sapere da dove e in che modo arrivano) dopo avere accusato perdite di 700 milioni di euro nelle ultime stagioni e un monte ingaggi di oltre 600 milioni di euro, è un insulto per il calcio. Al-Khelaifi è pericoloso come la Superlega".

