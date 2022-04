"Zebra" scritta in bianco su sfondo nero e tre emoji come a dire "bomba in arrivo". Con questa semplicissima storia di Instagram Kylian Mbappé fa impazzire i tifosi della Juventus nella serata di giovedì. Juventini scatenati sui social immediatamente dopo la pubblicazione, intuendo ad un collegamento tra il simbolo della loro squadra del cuore, quindi ad un possibile accordo per l'acquisto di uno degli attaccanti più forti in circolazione. Anche perchè il numero 7 del Paris Saint-Germain è in scadenza di contratto e per tutto l'arco della stagione viene ritenuto in partenza dalla capitale francese, anche se Con questa semplicissima storia di Instagramnella serata di giovedì. Juventini scatenati sui social immediatamente dopo la pubblicazione, intuendo ad un collegamento tra il simbolo della loro squadra del cuore, quindi ad un possibile accordo per l'acquisto di uno degli attaccanti più forti in circolazione. Anche perchèe per tutto l'arco della stagione viene ritenuto in partenza dalla capitale francese, anche se accostato principalmente al Real Madrid , che lo ha eliminato dalla Champions League agli ottavi di finale . E poco importa l'inverosimilità di una trattativa del genere, basta veramente un indizio da nulla per far esplodere la cosiddetta "bomba" di mercato.

Tuttavia, quella postata dal fenomeno 23enne francese non voleva essere una provocazione nei confronti dei tifosi bianconeri. Qualcuno aveva intuito prendendola ironicamente, qualcun altro magari ci aveva sperato (d'altronde, dopo aver visto un altro certo numero 7 vestire la maglia della Juventus...). In realtà, quel "Zebra" si riferisce ad una trovata commerciale. Andiamo quindi a scoprire cosa si nasconde dietro al messaggio criptico dell'attaccante.

Mbappé e "Zebra", il vero significato del messaggio social

Che cosa intendeva quindi Kylian Mbappé postando "Zebra" sul proprio profilo Instagram? La parola sicuramente non è da intendere in lingua italiana, che rimanda all'animale accostato alla Juventus per i colori, ma nemmeno nel suo francese, dato che il vocabolo non esiste.

Tutto ciò che si sa, al momento, è che dietro a quel termine si nasconde qualcosa che va al di fuori della sfera del calciomercato, quanto invece un riferimento al marketing e al merchandising del calciatore. Come a dire ai suoi seguaci di restare in attesa per una grossa novità che lo riguarda sul "personale", ma lontano dal terreno di gioco. Probabile dunque che si tratti del nome di un brand con cui presto instaurerà una collaborazione o una nuova sponsorizzazione. Ma ancora nulla di certo.

Sicuramente a restare in trepida attesa dopo questo messaggio sono i fan più fedeli di Mbappé. Meno invece quelli juventini, una volta spenta definitivamente la presunta fiamma di mercato.

