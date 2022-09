Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

Bologna, Mihajlovic traballa: Empoli e Fiorentina prove d’appello per tenersi la panchina?

Serie A Mihajlovic: "Esonero? Non ci penso, ho la coscienza pulita" 14 ORE FA

Il Bologna fallisce ancora una volta l’appuntamento con la vittoria e si addensano nubi preoccupanti attorno alla panchina di Sinisa Mihajlovic. Come racconta il Corriere dello Sport, oggi il presidente felsineo Joey Saputo incontrerà di nuovo tutta la dirigenza per parlare del futuro del tecnico serbo, salvo cataclismi o ripensamenti repentini,l’idea è quella di andare avanti con l’attuale tecnico dandogli la chance di fare punti importanti nei prossimi due impegni importanti contro Fiorentina ed Empoli. Intanto sullo sfondo c’è chi inizia ad ipotizzare il nome del possibile sostituto in caso di esonero di Miha e il nome più accreditato sembrerebbe quello di Thiago Motta, reduce da una convincente salvezza con lo Spezia.

La nostra opinione – Mihajlovic merita assolutamente un’altra chance. Se la è guadagnata con tre anni e mezzo di campionati in cui ha sempre condotta il Bologna a una salvezza tranquilla, dandogli un’anima e governando la nave nonostante turbolenze e vicissitudini che avrebbero potuto – umanamente destabilizzarlo o provarlo – ma invece non lo hanno temprato minimamente. Cacciarlo dopo 5 giornate, sarebbe ingeneroso, specie in un campionato in cui anche le big balbettano e la condizione è ancora da trovare. Non va dimenticato che il Bologna in estate ha perso diversi elementi importanti (da Theate ad Hickey fino a Svanberg) e che è grazie al lavoro di Sinisa che Saputo è riuscito a realizzare importanti plusvalenze che hanno dato ossigeno alle casse della società. Anche per questo Mihajlovic merita fiducia e di non essere messo in discussione per una partenza di stagione non all’altezza delle aspettative.

Mihajlovic scherza con Schouten: "È incedibile, ma lo dico solo perchè è qua"

Icardi-Galatasaray, ci siamo: fra oggi e domani volerà ad Istanbul per visite e firma

Dopo Dries Mertens un’altra vecchia conoscenza della nostra Serie A è pronto a vestire la gloriosa maglia giallorossa del Galatasaray. Come raccontano i media turchi e rilancia anche il network transalpino RMC Sports, Mauro Icardi è pronto a lasciare il PSG per trasferirsi con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Già oggi è atteso nella capitale turca per visite e firma.

La nostra opinione – Vedere Mauro Icardi in Turchia mette un po’ tristezza, soprattutto per chi lo ricordava dominante ed implacabile bomber alle nostre latitudini. Dopo un biennio trascorso in soffitta a scaldare la panchina del PSG – lautamente pagato ma ben poco impiegato - però era necessario fare un passo indietro in un campionato di secondo piano per tornare a sentirsi protagonista e rilanciare una carriera che purtroppo a neanche 30 anni ha preso una piega inattesa ed indesiderata. Potenzialmente Icardi, se motivato, è un attaccante capace di segnare gol a grappoli nella Super Lig Turca ma tutto dipenderà da come l’ex capitano nerazzurro prenderà questo declassamento... Di certo da oggi ci sarà un motivo in più per vedere cosa farà il Galatasaray.

Il Milan al lavoro per blindare Leao

Nel corso della sua visita a Milanello con la squadra, Gerry Cardinale – neo proprietario del Milan - si è personalmente congratulato con Rafael Leao, MVP del derby vinto 3-2 sabato scorso. Come sottolineano tutti i giornali, la priorità del Diavolo è quella di blindare il portoghese in scadenza 2024. La trattativa con Jorge Mendes però non sarà affatto semplice...

La nostra opinione – Il prolungamento di contratto di Leao ci darà molto delle ambizioni del Milan e della voglia della nuova proprietà di provare a far restare il club rossonero ai vertici non solo in Italia ma anche in Europa. Per provare a costruire una squadra forte e vincente serve avere tanti grandi giocatori e non c’è dubbio che Rafa Leao sia uno dei (pochi) veri top player della nostra massima serie.

Leão: secco 'No' del Milan al Chelsea; Juve, lunedì Paredes

Calciomercato Tiago Pinto: "Mercato chiuso, con Zaniolo patto sul rinnovo" 13 ORE FA