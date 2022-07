L'imminente arrivo di Charles De Ketelaere al Milan scatena naturalmente la curiosità intorno al 21enne belga, prelevato dal Bruges dopo una trattativa lunghissima per la somma complessiva di 35 milioni di euro. Dal punto di vista tecnico si è scritto e detto in maniera esaustiva: è un trequartista molto versatile, ha ampi margini di crescita e almeno sulla carta rappresenta l'innesto ideale nel 4-2-3-1 di Pioli . La Gazzetta dello Sport, in un articolo a firma Luca Bianchin, prova anche a svelare alcuni dettagli meno conosciuti del giocatore: dai suoi primi passi nelle giovanili del Bruges alla passione per il tennis e il kubb, un misterioso gioco di origine vichinga, fino al particolare rapporto con la mamma. Ecco 7 cose di Charles De Ketelaere che probabilmente non sapete.

1. Multisportivo e tennista mancato

Ad

De Ketelaere a 12 anni era considerato uno dei 3-4 tennisti belgi più promettenti e più in generale - a detta di chi lo ha allenato nelle giovanili del Bruges - brillava in qualsiasi tipo di disciplina sportiva, dal judo al baseball, dalla pallamano all'hockey.

Calciomercato Milan, è fatta per De Ketelaere: c'è l'accordo col Bruges 3 ORE FA

"Pioli is on fire": la festa-scudetto del Milan in 180"

2. La passione per il kubb

Sconosciuto (o quasi) in Italia, il kubb è un gioco svedese che ha origini vichinghe. Molto semplice, ricorda sia le bocce che il bowling: per vincere si devono abbattere i 5 kubb del giocatore o della squadra avversaria (dei parallelepipedi in legno) utilizzando dei bastoni da lancio. Anche in questa disciplina De Ketelaere era il migliore tra i suoi coetanei: parola di Birger Vandevelde, tecnico della cantera del Bruges.

3. Da piccolo giocava in difesa, da centrale o terzino

Della versatilità di De Ketelaere in campo si è già detto fin troppo. La Gazzetta dello Sport, tuttavia, rivela che il prossimo acquisto del Milan - nelle giovanili - ha occupato porzioni di campo decisamente più lontani dalla porta avversaria giocando alcune partite da terzino sinistro e persino da difensore centrale.

Milan, Campione d'Italia! Le tappe dello Scudetto n°19 in 220"

4. Il rapporto speciale con mamma Isabelle

Mamma Isabelle rappresenta una figura fondamentale nella vita di De Ketelaere. Il rapporto tra i due è speciale e si concretizza anche in una sorta di collaborazione professionale: spesso, quando Charles era ancora un ragazzino, riguardavano insieme alcune partite.

5. Quei dolori alle ginocchia

Ai tempi dell'Under 15, la carriera calcistica di De Ketelaere ha rischiato di subire un brusco stop. Colpa dei dolori alle ginocchia, che lo condizionavano impedendogli di giocare con continuità. Fortunatamente il problema è stato risolto con un lavoro mirato sul corpo e sul suo equilibrio.

6. La fidanzata

Charles De Ketelaere è unito sentimentalmente a Jozefien Van de Velde.

7. Una vita in nerazzurro

L'ultima curiosità è cromatica. De Ketelaere - Nazionale a parte - ha indossato sempre e solo due colori, quelli nerazzurri del Bruges. Chissà che effetto gli farà giocare il primo derby di Milano con la maglia rossonera contro avversari che ne indosseranno una molto simile a quella della squadra nella quale è cresciuto.

Milan, Origi è arrivato: ecco l'attaccante alle visite mediche

Calciomercato Belotti, più Roma che Valencia. Chelsea, piace Casadei UN' ORA FA