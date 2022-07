Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan-De Ketelaere, trattativa infinita. E spunta Zielinski

Si registra una fase di stallo nella lunghissima trattativa tra Milan e Bruges per Charles De Ketelaere. Il club belga non arretra dalla richiesta di 35 milioni di euro, il Diavolo arriva a 30 + 2 di bonus. Se l'operazione non dovesse concretizzarsi, i rossoneri sarebbero costretti a cercare un'alternativa al talento belga. Il nome più caldo rimane quello di Ziyech, ma attenzione anche a Zielinski: secondo la Gazzetta dello Sport il centrocampista polacco piace molto al Milan anche se la sua valutazione è di circa 40 milioni di euro.

La nostra opinione. Quello tra Milan e Bruges è il classico braccio di ferro, una guerra di posizione tra due club che non intendono arretrate di un millimetro. A questo punto la sensazione è che solo la ferma volontà del giocatore e l'opera di intermediazione del suo entourage possano sbloccare la situazione. Per quanto riguarda Zielinski, l'operazione non sembra fattibile sostanzialmente per un motivo: costa molto, troppo per i parametri del Milan considerato che si parla di un giocatore di 28 anni.

Inter: Dumfries in partenza? Piace in Premier League

Rimaniamo sulla Gazzetta dello Sport ma parliamo di Inter. Se Skriniar dovesse rimanere (Marotta a DAZN ha ribadito che lo slovacco non è necessariamente sul mercato), il sacrificato in casa nerazzurra potrebbe essere Denzel Dumfries. L'esterno olandese ha estimatori in Premier League, soprattutto al Manchester United: i Red Devils potrebbero farsi avanti in caso di cessione di Wan-Bissaka.

La nostra opinione. Protagonista di un'ottima stagione dopo un avvio non esaltante, lo scorso anno Dumfries ha conquistato sul campo i gradi da titolare sulla destra. Dopo l'addio di Perisic e un Gosens ancora da decifrare, per l'Inter sarebbe senza dubbio rischioso fare a meno anche della freccia olandese. Tutto dipenderà dalle offerte, come sempre: se qualcuno si presentasse con 40 milioni difficilmente i nerazzurri direbbero no.

Denzel Dumfries disperato dopo una occasione mancata, Inter-Fiorentina, Getty Images Credit Foto Getty Images

Paredes aspetta la Juventus. La chiave è Rabiot

Secondo Tuttosport Leandro Paredes continua a essere l'obiettivo numero uno della Juventus per rinforzare il centrocampo. Il giocatore argentino del PSG aspetta la chiamata dei bianconeri: nello scacchiere di Allegri avrebbe un prezioso ruolo di metronomo davanti alla difesa alternandosi con Locatelli. La chiave dell'operazione potrebbe essere il clamoroso ritorno di Rabiot a Parigi: il francese non sembra gradire particolarmente la destinazione Lione e - in caso di addio alla Juve - vorrebbe trasferirsi in una squadra che gioca la Champions League. Incastro non semplice, anche se sempre secondo Tuttosport mamma Veronique sta lavorando sotto traccia da tempo.

La nostra opinione. Paredes sarebbe il profilo ideale per la nuova Juve di Allegri, il tassello che ancora manca lì in mezzo per rendere la squadra ancora più completa e competitiva. Per quanto riguarda Rabiot, il rischio di perderlo a zero a gennaio è alto: il suo contratto scade nel 2023 e ha un ingaggio alto (7 milioni).

