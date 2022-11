Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan, il mercato è un flop

La Gazzetta dello Sport fa i conti in tasca al Milan e non usa giri di parole: l'ultima campagna acquisti del Diavolo è stata un flop. Il quotidiano milanese sottolinea il contributo quasi inesistente offerto dai 6 giocatori arrivati a Milanello in estate per i quali il club ha speso complessivamente 49 milioni di euro: Origi, Dest, Vranckx, Thiaw, Adli e De Ketelaere hanno portato in dote finora il misero bottino di un gol e 2 assist. Nel mirino, in particolare, ci sono CDK e Origi dai quali era lecito aspettarsi qualcosa di più di quanto visto finora.

La nostra opinione. Non c'è dubbio che il Milan sia sostanzialmente la squadra dello scorso anno e che i nuovi acquisti - almeno finora - abbiano avuto un impatto vicino allo zero. Ed è innegabile che il caso più allarmante riguardi De Ketelaere, sbarcato a Milano con grandi aspettative e finito gradualmente in un grigio anonimato. L'unico fattore che può rasserenare il Milan è quello legato al tempo: la stagione è ancora lunga e i bilanci di fanno alla fine, certo è che i dubbi iniziano a essere tanti.

Danilo, pronto il rinnovo con la Juventus: firma fino al 2026?

Momento magico per Danilo: secondo Tuttosport il difensore brasiliano, che domenica sera allo Stadium contro l'Inter ha indossato la fascia da capitano, è pronto a rinnovare il contratto per altri due anni, ovvero fino al 2026. L'attuale accordo con i bianconeri è in scadenza a giugno 2024, ma il giocatore - che si trova benissimo a Torino - sarebbe felicissimo di chiudere la propria carriera con la maglia della Juve. Il club, precisa inoltre il quotidiano torinese, avrebbe particolarmente apprezzato il comportamento di Danilo nell'ultima sessione di mercato quando non è rimasto affascinato dalla sirene di club come Barcellona, Bayern Monaco, Real Madrid e Atletico.

La nostra opinione. Giocatore molto intelligente e duttile (può ricoprire più ruoli nella linea difensiva) Danilo è senza ombra di dubbio uno dei leader di questa Juve che sta cambiando pelle. Il brasiliano è un punto di riferimento sia in campo che nello spogliatoio e non a caso la società vuole puntare su di lui anche per l'immediato futuro. Se rinnovo sarà, non potrà che definirsi meritato.

Crisi Sampdoria, Stankovic: "Se il problema sono io..."

Dopo il pesante ko della Sampdoria contro il Torino, il decimo stagionale in campionato in 14 giornate, Dejan Stankovic non ha nascosto la delusione e la frustrazione per una classifica sempre più preoccupante: "Se sono io il problema mi tolgo, ma parlo di me stesso, non di altri. Poi vedremo se tutti hanno fatto il massimo".

La nostra opinione. Prima Giampaolo, adesso Stankovic. Sulla panchina della Samp passano gli allenatori ma i risultati - pessimi - non cambiano. Inutile sottolineare l'importanza della prossima sfida casalinga contro il Lecce: un ulteriore scivolone - con la sosta per i Mondiali alle porte - potrebbe spingere la società a una riflessione sul tecnico.

Pioli: "CDK? In crescita, l'ho tolto solo perché era ammonito"

