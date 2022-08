risposte a cura di Pete Sharland). Che Rafael Leao sia un giocatore apprezzato da diversi top club europei non è certo una novità. È invece una notizia che il portoghese, nominato miglior giocatore della Serie A 2021-22 dopo avere contribuito in modo decisivo allo scudetto del Milan di Pioli, sia finito nel mirino del Chelsea che, secondo quanto riportato dal Times, avrebbe già avviato i primi contatti con i rossoneri. Leao, che viene valutato circa 95 milioni di euro dal club di via Aldo Rossi, ha il contratto in scadenza nel 2024 e i Blues, per portarlo subito a Stamford Bridge, potrebbero mettere sul tavolo una o più contropartite tecniche (ovvero giocatori in esubero). Considerato che manca poco più di una settimana alla fine del mercato, si tratta di fantacalcio o di un'operazione fattibile? Per avere le idee più chiare e per capire che aria tira Oltremanica, abbiamo chiesto il parere dei nostri colleghi di Eurosport Inghilterra ().

Cosa si dice in Inghilterra riguardo all'interesse del Chelsea per Leao?

"La situazione è un po' strana, i grandi media non ne parlano molto. C'erano stati dei contatti all'inizio dell'estate che non avevano avuto seguito e si pensava che il Chelsea sarebbe tornato alla carica per Leao nel 2023. Ora, tuttavia, il dialogo con il Milan è ripreso".

Ad

Rafael Leao durante Atalanta-Milan - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Calciomercato Juve, non solo Milik: si stringe anche per Paredes 13 ORE FA

Si tratta di un'operazione di mercato fattibile?

"Penso di sì. Il Chelsea ha molti soldi a disposizione e in attacco deve mettere a segno un colpo da qui alla fine del mercato. Credo che i Blues si spingerebbero fino a 80 milioni di sterline, ma riterrebbero eccessiva una valutazione del giocatore sopra i 100".

Si sa che il Chelsea è alla ricerca di una punta: Leao sarebbe il profilo giusto per Tuchel?

"Rispondere a questa domanda è difficile perché non ho idea di quale sia l'attaccante ideale per Tuchel. Werner non gli piaceva perché sprecava troppo e non legava il gioco, stesso discorso per Lukaku (anche se in questo caso penso fosse più una questione personale). Ora ha realizzato che Havertz non è una punta. E naturalmente non aveva voluto nemmeno Abraham. Non si capisce cosa voglia. Nel caso specifico di Leao, credo che dia il suo meglio come seconda punta partendo da sinistra e che non sia un attaccante vero e proprio, ma in quel ruolo il Chelsea ha già Sterling. Insomma, è una situazione strana, ma del resto è lo stesso Chelsea a essere un club strano".

Top 11 Serie A 21/22: Maignan-Brozovic capisaldi, Leao new entry

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (23/08) 14 ORE FA