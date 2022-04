Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan: con Investcorp mercato faraonico da 300 milioni

Secondo la Gazzetta dello Sport il cambio di proprietà e il passaggio del Milan nelle mani di Investcorp potrebbe stravolgere gli scenari di mercato della prossima estate. I rossoneri, infatti, avrebbero a disposizione un budget di circa 300 milioni di euro per rinforzare la squadra. Spuntano i primi nomi, soprattutto in attacco dove nel mirino ci sono Haller, Nkunku (che ha appena fatto piangere l'Atalanta in Europa League) e il tanto chiacchierato Zaniolo. A centrocampo, come vice Kessié, piace Tchouameni del Monaco. Sul fronte dirigenziale, infine, tutto fa pensare che i contratti di Maldini e Moncada verranno rinnovati.

La nostra opinione. Il passaggio di proprietà del Milan da Elliott a Investcorp è ancora da definire e inevitabilmente iniziano a circolare i primi nomi che sarebbero sul taccuino del club e nei sogni dei tifosi. Col nuovo corso la filosofia del club potrebbe cambiare radicalmente: l'attenzione ai conti resterà alta, ma con ogni probabilità si tornerà a investire in maniera importante sul mercato, puntando non solo a giovani di talento ma anche a profili affermati: vedremo con quali tempistiche, in attesa della fumata bianca societaria.

Inter, fissato il prezzo per Lautaro: per 70 milioni può partire

Tuttosport fa il punto sulle strategie di mercato dell'Inter. Il copione della scorsa estate potrebbe ripetersi anche se a cifre più contenute: serve un saldo attivo sul mercato di 70 milioni di euro, raggiungibile con il sacrificio di un big. Il maggiore indiziato a fare le valigie rimane Lautaro Martinez, valutato proprio 70 milioni: l'Atletico prosegue nel suo pressing per il Toro. Lautaro verrebbe sostituito da Dybala (a parametro zero) e i nerazzurri ricaverebbero un tesoretto di circa 30 milioni per fare mercato dalla cessione di alcuni giovani (Pinamonti, Satriano e Agoumé su tutti).

La nostra opinione. Marotta e Ausilio hanno ampiamente dimostrato di avere idee chiare e obiettivi di mercato ben precisi. Certo, fare mercato con risorse limitate non è mai semplice. Ma l'Inter, a livello dirigenziale, è senza dubbio in buone mani: basti pensare a cosa accadde la scorsa estate e guardare la classifica oggi.

Lautaro Martinez esulta dopo il gol segnato durante Spezia-Inter - Serie A 2021-22

Monza: idea Sensi in caso di promozione in A

Sempre secondo Tuttosport sarebbe Stefano Sensi il regalo che Silvio Berlusconi e Adriano Galliani vorrebbero fare al loro Monza in caso di promozione in Serie A. Sensi, che tra mille fatiche sta provando a rilanciarsi con la Sampdoria, ha un contratto con l'Inter fino al 2024 e il Monza potrebbe mettere sul tavolo un'offerta comprendente una sorta di diritto-obbligo di riscatto. Secondo Tuttosport l'operazione potrebbe andare a buon fine anche alla luce degli ottimi rapporti tra Galliani e Beppe Riso, l'agente di Sensi.

La nostra opinione. Difficile sbilanciarsi ora, ci sono troppi se e troppi ma, legati in primis alla promozione del Monza che è ancora tutta da conquistare. Certamente, per una piazza come quella brianzola che da sempre sogna il grande salto, un giocatore come Sensi sarebbe oro colato e accenderebbe ancora di più l'entusiasmo tra i tifosi.

