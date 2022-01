Pietro Pellegri non è più un giocatore del Milan ed è ufficialmente del Torino. Dopo il comunicato attraverso il quale il club rossonero ha reso noto di avere risolto il prestito del 20enne attaccante ligure, arrivato dal Monaco la scorsa estate, il Toro ha a sua volta ufficializzato l'ingaggio del giocatore. Pellegri, che in granata indosserà la maglia numero 64, si trasferisce sempre in prestito con diritto di riscatto.