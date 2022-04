Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

CLASSIFICHE E RISULTATI

Ad

Calciomercato Chiellini, futuro alla Juve in dubbio: "Devo valutare tante cose" 9 ORE FA

Milan deciso su Berardi: il Sassuolo chiede 30 milioni

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alle manovre di mercato del Milan, determinato a rinforzare la trequarti in vista del prossimo anno. L'obiettivo numero uno in quella zona del campo rimane Domenico Berardi, simbolo del Sassuolo. Il club neroverde, però, chiede 30 milioni e i rossoneri ritengono la cifra eccessiva per un giocatore sì forte, ma che in estate compirà 28 anni. Il Milan - sempre secondo la Gazzetta dello Sport - pensa perciò a un'offerta che parta da un prestito e che preveda una serie di bonus.

La nostra opinione. Le ultime uscite del Milan - e in generale il rendimento degli esterni d'attacco in stagione - dimostrano che negli ultimi 25 metri i rossoneri hanno bisogno di un cambio di marcia e di giocatori in grado di garantire un rendimento decisamente più alto in termini di gol e assist. Berardi, da questo punto di vista, ha tutti i requisiti. Il grosso punto interrogativo riguarda la fattibilità dell'operazione a livello economico: non sembra essere un colpo da Milan di Elliott.

Napoli: tutto fatto per Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia, 21enne attaccante esterno georgiano, può considerarsi un nuovo giocatore del Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il giocatore avrebbe già svolto in gran segreto la prima parte delle visite mediche con il club azzurro. Per ufficializzare l'acquisto il Napoli dovrà naturalmente attendere il prossimo 1 luglio. Kvaratskhelia, che aveva iniziato la stagione con il Rubin Kazan, ha rescisso il contratto con il club russo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina a causa delle "aggressioni e delle critiche" ricevute dalla sua famiglia in Georgia.

La nostra opinione. Giocatore tutto da scoprire, Kvaratskhelia ha la predilezione a giocare a sinistra. Sulla carta toccherà quindi a lui raccogliere la pesante eredità di Insigne.

Khvicha Kvaratskhelia Credit Foto Getty Images

Chiellini: tentazione MLS prima del ritiro

Giorgio Chiellini, che compirà 38 anni il prossimo 14 agosto, potrebbe decidere di ritirarsi a fine stagione e rimanere alla Juventus con un ruolo dirigenziale. Tuttavia, secondo quanto riferito da Tuttosport, il capitano bianconero sarebbe tentato da un'esperienza negli Stati Uniti, in quella Major League Soccer che ormai sta crescendo sensibilmente dal punto di vista tecnico e del prestigio.

La nostra opinione. Qualsiasi strada sceglierà Chiellini, una cosa sembra certa: le porte della Juve per lui saranno sempre aperte. Nel 2022 o al più tardi - qualora volesse concedersi un'altra annata da protagonista sul campo - anche nel 2023: i bianconeri, come conferma anche Tuttosport, non opporranno alcun tipo di resistenza se il capitano chiedesse di essere lasciato libero a fine stagione.

Milan, Tomori ci crede: "Possiamo fare qualcosa di grande"

Calciomercato Conte scatenato: vuole riscattare Kulusevski e punta Bastoni UN GIORNO FA