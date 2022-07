Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero

Milan: idea Chukwuemeka

Secondo la Gazzetta dello Sport il Milan avrebbe messo gli occhi su Carney Chukwuemeka, centrocampista classe 2003 dell'Aston Villa: la sua valutazione è di 20 milioni di euro, piace anche a Barcellona e PSG. Il suo contratto attuale con il club inglese è in scadenza a giugno 2023.

La nostra opinione. Nome intrigante, in perfetto stile Milan di Elliott. Chukwuemeka è indicato come uno dei giovani più promettenti del calcio inglese e agli Europei Under 19 ha messo in mostra tutto il suo talento guadagnandosi un posto nella Top 11 ideale del torneo. Ha una valutazione molto alta, ma attenzione: il contratto che scade tra un anno non consente di tirare troppo la corda all'Aston Villa che a gennaio rischierebbe di perdere il giocatore a zero.

Juventus-Paredes: il PSG apre al prestito

Leandro Paredes è sempre nome caldissimo nel mercato della Juventus, ma la novità - secondo il Corriere dello Sport - sta nel fatto che il PSG ha aperto al prestito con obbligo di riscatto. C'è ancora distanza sulle cifre - i parigini chiedono 20 milioni di euro, mentre i bianconeri vorrebbero spingersi al massimo a 15 - ma l'apertura è un segnale importante, vista anche la volontà dell'argentino di ritrovare l'amico Di Maria e giocare mesi da protagonista in vista dei prossimi Mondiali. La Juventus deve però prima liberarsi degli ingaggi di Aaron Ramsey (14 milioni lordi per l'ultimo anno di contratto), al quale è stata proposta una buonuscita di 2 milioni, e Arthur, col brasiliano che non ha mercato.

La nostra opinione. Paredes è il regista che tanto manca a Max Allegri, il giocatore che permetterebbe al centrocampo bianconero di ritrovare un po' di vitalità e, soprattutto, funzionalità. Locatelli tornerebbe a fare la mezzala come in Nazionale, rispolverando lampi di una classe forse frenata dal dover svolgere un ruolo che non gli si addice totalmente. L'affare potrebbe farsi a questo punto, perché l'apertura al prestito con obbligo di riscatto è un segnale importante: prima, però, la Juve deve risolvere le questioni-esuberi.

Napoli scatenato: punta Barak e fa un sondaggio per Raspadori

Secondo la Gazzetta dello Sport il Napoli è sempre più attivo e vivace sul mercato. Oltre all'affare Simeone ormai in via di definizione con il Verona (serve solo la partenza di Petagna destinazione Monza) il club azzurro ha messo nel mirino sia Barak che Raspadori: il primo prenderebbe il posto di Zielinski qualora quest'ultimo decidesse di fare le valigie, il secondo andrebbe a rinforzare il reparto d'attacco orfano di Mertens.

La nostra opinione. Sembra chiara la volontà di De Laurentiis di rivoluzionare la squadra affidando a Spalletti un gruppo in larga parte nuovo rispetto alla stagione passata. Prima di mettere a segno nuovi colpi, però, è necessario sfoltire ulteriormente la rosa e molto dipende dal futuro di Zielinski: se davvero il West Ham si presentasse con 40 milioni di euro, parte della cifra verrebbe dirottata su Barak, profilo ideale per prendere il posto del polacco.

