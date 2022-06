Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan: c'è Traorè se salta Renato Sanches

Secondo La Gazzetta dello Sport il Milan potrebbe virare su Hamed Junior Traorè qualora la trattativa per Renato Sanches sfumasse definitivamente. I rossoneri avrebbero messo da tempo gli occhi sul 22enne trequartista ivoriano del Sassuolo, che nell'ultimo campionato ha messo a segno 7 gol. Finora ci sono stati solo contatti esplorativi tra i due club, ma la pista potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane. Per quanto riguarda Sanches, invece, il pallino sembra ormai nelle mani del PSG che ha decisamente più forza sul mercato rispetto al Milan: se i parigini dovessero accelerare, il portoghese si accaserebbe in tempi rapidi all'ombra della Tour Eiffel.

La nostra opinione. Traorè ha un ingaggio decisamente alla portata del Milan (al Sassuolo guadagna meno di un milione a stagione), è dotato tecnicamente e ha enormi margini di crescita. Certo, ha caratteristiche diverse da Sanches e meno esperienza. Ma la sua velocità potrebbe fare molto comodo a Stefano Pioli sulla linea dei trequartisti, sia nella casella centrale che largo a sinistra. Il Sassuolo, però, è una bottega molto cara e tanto dipenderà dalle eventuali partenza di Scamacca e Frattesi: difficilmente i neroverdi si priverebbero di ben tre gioielli in una sola estate.

La Juventus su Fabian Ruiz: Rovella contropartita?

Secondo La Stampa i bianconeri starebbero monitorando con grande attenzione l'evolversi del caso Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo non ha trovato l'accordo con il Napoli per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2023 e il divorzio sembra ormai inevitabile. Costa 30 milioni, cifra ritenuta eccessiva dai bianconeri che tuttavia potrebbero inserire il giovane Rovella nell'operazione come contropartita.

La nostra opinione. Rinforzo ideale per il 4-3-3 di Allegri, Fabian Ruiz alzerebbe notevolmente il tasso qualitativo della Juventus in mezzo al campo e si presenterebbe a Torino con grandi motivazioni visto come si sta concludendo la sua esperienza a Napoli. De Laurentiis rischia seriamente di perdere il giocatore a zero tra 6 mesi: i margini per una trattativa, quindi, ci sono tutti.

Fabian Ruiz esulta dopo il gol - Torino-Napoli Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Pogba alla Juventus: visite mediche già a fine settimana?

Tuttosport dedica l'apertura al ritorno di Pogba alla Juventus, ormai imminente: secondo il quotidiano torinese, infatti, il centrocampista francese potrebbe sostenere le visite mediche già alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima. I dettagli del contratto sono stati messi a punto ed è tutto pronto per l'annuncio del grande ritorno.

La nostra opinione. Si procede a passi spediti verso il capitolo 2 della storia juventina di Pogba: l'attesa è tanta, così come è tanta la voglia dei tifosi bianconeri di riabbracciare il giocatore. Strada spianata e nessun ribaltone all'orizzonte: basta avere ancora un pizzico di pazienza.

