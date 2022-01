un altro baby colpo in questo mercato di riparazione, stavolta in difesa. I rossoneri hanno infatti messo gli occhi su Malick Thiaw, difensore centrale tedesco classe 2001 in forza allo Schalke 04 (Serie B tedesca). Il giocatore, che compirà 21 anni l'8 agosto prossimo, ha una valutazione di 5 milioni di euro e vanta 6 presenze (con 2 gol) nella Germania Under 21 con cui ha vinto il titolo europeo. Il nome di Thiaw si inserisce nel quadro di una strategia del Milan che ormai ha i contorni chiari: mettere a disposizione di Pioli giovani di prospettiva e inserirli gradualmente nel calcio italiano in vista della prossima stagione. Dopo quello di Marko Lazetic , l'attaccante serbo classe 2004 prelevato dalla Stella Rossa e messo subito a disposizione di Stefano Pioli , il Milan potrebbe mettere a segno, stavolta in difesa. I rossoneri hanno infatti messo gli occhi su Malick Thiaw, difensore centrale tedesco classe 2001 in forza allo Schalke 04 (Serie B tedesca). Il giocatore, che compirà 21 anni l'8 agosto prossimo,e vanta 6 presenze (con 2 gol)con cui ha vinto il titolo europeo. Il nome di Thiaw si inserisce nel quadro di una strategia del Milan che ormai ha i contorni chiari: mettere a disposizione di Pioli giovani di prospettiva e inserirli gradualmente nel calcio italiano in vista della prossima stagione.

Per quanto riguarda questa finestra di mercato, tuttavia, il Milan non ha ancora abbandonato l'idea di ingaggiare un difensore centrale esperto, possibilmente in prestito fino a giugno, per poi piazzare il colpo a titolo definitivo a giugno. Il problema è che il tempo stringe: nel mercato può succedere di tutto in qualsiasi momento (e questi giorni ne sono l'ennesima conferma) ma lo scenario a oggi è che il Diavolo rimarrà con questo organico fino a fine stagione.

Malick Thiaw con la maglia della Germania Under 21 Credit Foto Getty Images

La carriera di Malick Thiaw

Stagione Presenze e reti 2019-20 (Bundesliga) 4 (0) 2020-21 (Bundesliga) 19 (1) 2021-22 (Bundesliga 2) 20 (0)

