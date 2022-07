Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Il Milan ripiomba su Renato Sanches: trovata l'intesa col Lille

Ad

Secondo la Gazzetta dello Sport il Milan sarebbe tornato prepotentemente in corsa per Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, che sembrava diretto al PSG, non ha ancora preso decisioni definitive sul proprio futuro. I rossoneri hanno trovato l'intesa col Lille sulla base di 10 milioni di euro, ma rimane da sciogliere il nodo ingaggio. Il giocatore chiede 6 milioni di euro a stagione, una cifra considerata eccessiva dal Diavolo.

Calciomercato Ziyech imita Lukaku e fa un assist al Milan: si gestirà da solo 11 ORE FA

La nostra opinione. Dieci milioni per il cartellino di Renato Sanches, il cui contratto attuale con il Lille scade a giugno 2023, appaiono una cifra ragionevole. Decisamente più intricata la questione relativa all'ingaggio: su questo fronte il Milan non può certo competere con il PSG, ma potrebbe fare leva su altre argomentazioni per convincere il giocatore a trasferirsi a Milano. Una su tutte: Sanches raccoglierebbe l'eredità di Kessié e diventerebbe l'uomo copertina del mercato della squadra campione d'Italia nonché titolare fisso. Vedremo se saranno argomentazioni sufficienti.

Inter: Skriniar è più vicino al PSG, ballano 10 milioni

Restando sulla Gazzetta dello Sport, c'è spazio ovviamente anche per le manovre di mercato dell'Inter. Milan Skriniar è più vicino al PSG, che è tornato a farsi sentire dopo un lungo silenzio e avrebbe messo sul piatto un'offerta di 55 milioni di euro per il difensore centrale slovacco. I nerazzurri non si schiodano da quota 65. La forbice di 10 milioni rimane considerevole ma si è sensibilmente ridotta rispetto a qualche settimana fa. La sensazione è che entrambi i club vogliano chiudere l'affare. Una volta salutato Skriniar, l'Inter virerà con decisione su Bremer con la convinzione di strapparlo al Torino per circa 30 milioni.

La nostra opinione. La perdita di Skriniar sarà pesante per l'Inter di Simone Inzaghi, ma se proprio lo slovacco deve partire, sostituirlo con un profilo come Bremer appare davvero un'ottima mossa in grado di soddisfare il tecnico e far quadrare i conti. Attenzione però alla valutazione del Toro, che continua a chiedere 50 milioni per il difensore brasiliano: la chiave della trattativa potrebbe essere l'inserimento di una contropartita tecnica (il giovane Casadei?).

Milan Skriniar con la maglia dell'Inter Credit Foto Getty Images

Dybala: la Roma non molla

Secondo il Corriere dello Sport i giallorossi sperano ancora di convincere l'argentino a trasferirsi nella capitale, anche se la Joya rimane in attesa di una nuova mossa dell'Inter. La svolta nell'operazione potrebbe arrivare dal fronte Zaniolo: in caso di cessione alla Juventus, la Roma avrebbe la possibilità di dirottare parte del ricavato su Dybala, ovviamente graditissimo da José Mourinho.

La nostra opinione. Sulla strada che conduce a Dybala la Roma ha davanti due grandi ostacoli. Innanzitutto - almeno al momento - non sono arrivate offerte concrete per Zaniolo, la cui partenza è indispensabile per tentare l'assalto alla Joya. In secondo luogo c'è il fattore tempo: per quante settimane ancora Dybala rimarrà senza squadra?

Giroud: "L'Inter mi voleva, ma non aveva abbastanza soldi..."

Calciomercato Il caso Dybala fra mercato lungo e parametri zero 11 ORE FA