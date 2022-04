La UEFA ha messo nel mirino il Lille. Come riportato dal principale quotidiano sportivo francese L’Equipe, l'organo europeo avrebbe posto la lente d’ingrandimento sulla proprietà del club oltralpe per cercare di stabilire con esattezza a chi appartenga realmente la società. In particolare, sarebbe finito al centro dell’attenzione il legame tra il Lille ed Elliott, proprietario del Milan.

Ad

Il fondo americano, infatti, è uno dei maggiori creditori di Merlyn Partners, fondo del LOSC. La tesi al vaglio dell'Uefa è che lo stesso Elliott eserciterebbe indirettamente il suo potere decisionale sul Lille. Nel corso degli ultimi anni sull'asse Lille-Milano si sono mossi Rafael Leao e Mike Maignan, mentre per la prossima stagione i rossoneri puntano i gioielli dei francesi Renato Sanches e Sven Botman.

Calciomercato Come cambia il Milan con l'acquisto di Origi 2 ORE FA

Come cambia il Milan con l'acquisto di Origi

Calciomercato Juve su Raspadori e Molina. Milan-Origi, le ragioni del sì 2 ORE FA