Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Il giorno dopo la rumorosa intervista attraverso la quale Paolo Maldini ha rivolto pesanti critiche alla proprietà, la Gazzetta dello Sport prova a tracciare l'identikit dei colpi di mercato sollecitati dal direttore dell'area tecnica rossonera per migliorare ulteriormente la competitività della squadra. I nomi indicati dal quotidiano milanese sono tre, uno per reparto: Bremer, Renato Sanches e Zaniolo, quest'ultimo considerato alla stregua di un sogno viste le richieste della Roma che lo valuta tra i 65 e i 70 milioni di euro.

La nostra opinione. Partendo dalla premessa che in queste settimane per il Milan è praticamente impossibile operare sul mercato visto l'imminente cambio di proprietà da Elliott a RedBird, sembra davvero difficile immaginare una campagna acquisti rossonera impostata sui nomi indicati dalla Gazzetta dello Sport. Zaniolo è fuori budget (almeno basandosi sulla linea tenuta da Elliott in questi anni), ma anche per Bremer occorrerebbe un esborso economico non indifferente (tra i 40 e i 50 milioni) senza contare che la fase di stallo potrebbe penalizzare non poco il Milan rispetto alle concorrenti. Tra i tre possibili acquisti il più abbordabile sembra Renato Sanches che ha già espresso il suo gradimento al trasferimento in rossonero.

