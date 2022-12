Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan-Ziyech, obiettivo prestito con diritto

Hakim Ziyech è sempre più fuori dal progetto tecnico del Chelsea. Per questo motivo il Milan ha messo gli occhi sul giocatore, già a partire dalla scorsa estate. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'opzione più probabile di trasferimento rimane quella del prestito con diritto di riscatto. Il nodo principale, così come qualche mese fa, rimane l'ingaggio elevato che il marocchino percepisce a Londra: 6 milioni di euro. Uno stipendio da top player che il Milan non intende spendere per un calciatore messo sotto contratto a titolo temporaneo. La palla passa dunque tra i piedi del giocatore che se deciderà di ridursi lo stipendio (almeno per sei mesi) potrebbe contribuire a dare una stretta decisiva alla trattativa tra Milan e Chelsea, due club molto in sintonia negli ultimi anni.

La nostra opinione: Ziyech troverebbe con ogni probabilità una assoluta titolarità al Milan, impiegabile sia come esterno destro di attacco che come trequartista dietro la punta. Giocatore tecnico e imprevedibile che aumenterebbe il livello tecnico attuale del Milan. Nella Premier League in corso ha una sola presenza da titolare e zero gol all'attivo.

Inter, nel mirino c'è Truffert

Continua la caccia a un esterno sinistro in casa Inter. In pole c'è Adrien Truffert del Rennes. Secondo la Gazzetta dello Sport il club oltralpe non intende fare sconti: il prezzo del giocatore è 20 milioni, poco trattabili. Tra l’altro, il Rennes non ha gran voglia di privarsene già a gennaio: i dirigenti della squadra allenata da Bruno Génésio sanno bene che in un tempo corto quel prezzo potrebbe lievitare.

La nostra opinione: la possibilità di impostare un prestito ponte con riscatto a determinate condizioni d’estate cambierebbe improvvisamente lo scenario. Ma dipenderà anche da quanto denaro, eventualmente, verrà racimolato dall’Inter per creare un piccolo tesoretto già a gennaio. Nel dettaglio, Roberto Gagliardini piace al Monza ma potrebbe aspettare che il suo contratto si estingua naturalmente il 30 giugno, mentre mancano ancora acquirenti credibili per Joaquin Correa, altro “sacrificabile” nella rosa di Inzaghi. Ma il destino di Truffert è più che altro legato all’altro esterno mancino di cui il francese potrebbe prendere il posto. Robin Gosens, scontento e impaziente di tornare in patria, è il vero ago della bilancia.

Torino: Juric 2025 per Natale

Secondo Tuttosport, il Torino vuole blindare Ivan Juric fino al 2025 se non già entro la partenza per il ritiro della squadra in Spagna, l’8 dicembre, al più tardi entro fine mese, in ogni caso prima del mercato di gennaio. Juric nelle scorse settimane aveva inviato segnali di disponibilità a discuterne.

La nostra opinione: Cairo ha ben chiaro quanto sia importante ed efficace il lavoro di Juric al Torino, tra giocatori risorti e lanciati o rilanciati. E il fatto che in questa stagione il tecnico sia persino riuscito a migliorare il trend dell’anno scorso dopo lo stesso numero di incontri (3 punti in più dopo 15 giornate) rappresenta un ulteriore piedistallo su cui è appoggiata la volontà (necessità) del club granata di blindare il tecnico.

