Arkadiusz Milik è ufficialmente un giocatore della Juventus . Il 28enne attaccante polacco, come annunciato dai bianconeri attraverso un comunicato pubblicato sul sito e sui propri profili social, arriva dal Marsiglia in prestito oneroso fino al 30 giugno 2023 con diritto di riscatto fissato a 7 più ulteriori 2 milioni nel caso del raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Per Milik si tratta della seconda esperienza in Serie A: dal 2016 al gennaio 2021 aveva indossato la maglia del Napoli con uno score di 48 gol in 122 presenze ufficiali.

La sua avventura con gli azzurri si era chiusa nel peggiore dei modi: in scadenza di contratto e dopo avere rifiutato diverse destinazioni, il polacco era finito fuori rosa all'inizio della stagione 2020-21 per poi trasferirsi a Marsiglia durante la finestra invernale di mercato. Buono il suo rendimento all'OM: 30 reti in 52 presenze in tutte le competizioni.

Ad

Serie A Formazioni tipo Serie A: come giocheranno e i titolari delle 20 squadre 12/07/2022 ALLE 15:45

Il comunicato della Juventus

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Olympique de Marseille per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Arkadiusz Krystian Milik a fronte di un corrispettivo di € 0,8 milioni, oltre ad oneri accessori di € 0,1 milioni, che potrà essere aumentato per una cifra non superiore a € 0,8 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

"Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo pattuito pari a € 7,0 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per una cifra non superiore a € 2,0 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi".

Come cambierebbe la Juventus con Milik e Paredes

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 ALLE 22:46