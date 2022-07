Raphinha, Il Barcellona è letteralmente scatenato in questa sessione di mercato. Ma come è possibile? Il club blaugrana non era "clinicamente morto", schiacciato da un debito monstre di 1,3 miliardi, così come raccontato dal suo vicepresidente Eduard Romeu. Il media americano Espn si è posto la domanda, partendo dal fatto che l'ex Milan Kessie e l'ex Chelsea Christensen sono stati annunciati e presentati ufficialmente, ma "il loro cartellino non può essere registrato perché il Barça non soddisfa i criteri di fair play finanziario della Liga, legati ai limiti salariali imposti a ogni club". In soldoni: la società ha disavanzo annuale negativo di 144 milioni che, se non colmato, non consente di iscrivere nuovi giocatori nel database. Proprio da questo cortocircuito la dirigenza catalana ha sondato fonti di entrata alternative per ovviare al problema. Scopriamo insieme quali sono. Kessie , Christensen e a breve Lewandowski e poi (perchè no?), Azpilicueta e Marcos Alonso. Dembélé e De Jong, con la valigia in mano, confermati.. Ma come è possibile? Il club blaugrana non era "clinicamente morto", schiacciato da un, così come raccontato dal suo vicepresidente Eduard Romeu. Il media americano Espn si è posto la domanda, partendo dal fatto che l'ex Milan Kessie e l'ex Chelsea Christensen sono stati annunciati e presentati ufficialmente, ma "il loro cartellino non può essere registrato perché il Barça non soddisfa i criteri di fair play finanziario della Liga, legati ai limiti salariali imposti a ogni club". In soldoni: la societàche, se non colmato, non consente di iscrivere nuovi giocatori nel database. Proprio da questo cortocircuito la dirigenza catalana ha sondato fonti di entrata alternative per ovviare al problema. Scopriamo insieme quali sono.

Debito da colmare, le strade alternative e le agevolazioni Covid

Ad

Spotify (del valore complessivo di 435 milioni), il Barcellona ha ceduto il 10% dei ricavi che incasserà dalla Liga per i diritti televisivi nei prossimi 25 anni ad una società di investimento globale, la Sixth Street. In questo modo ha incassato circa 207,5 milioni di euro liquidi. Ma c'è di più: l'obiettivo è "ipotecare" un ulteriore 15% in cambio di 400 milioni di euro. Totale? 600 milioni dai diritti tv + 430 da Spotify = 1 miliardo e 30 milioni. Senza considerare un'altra leva economica, ovvero la vendita di metà delle quote di BLM, acronimo di Barça Licensing & Merchandise, società creata per gestire il marketing e le licenze collegate al brand Barcellona (introito potenziale 300 milioni). In questo si supererebbe addirittura la quota del debito di 1,3 miliardi. A cui si aggiungono gli aiuti messi a disposizione della Liga perché i club possano fronteggiare la crisi congiunturale legata al Coronavirus. Ma non è tutto oro quel che luccica. Oltre all’accordo commerciale sottoscritto lo scorso aprile conad una società di investimento globale, la Sixth Street. In questo modo ha incassato circa 207,5 milioni di euro liquidi. Ma c'è di più: l'obiettivo è "ipotecare" un ulteriore 15% in cambio di 400 milioni di euro. Totale?. Senza considerare un'altra leva economica, ovvero la vendita di metà delle quote di BLM, acronimo di Barça Licensing & Merchandise, società creata per gestire il marketing e le licenze collegate al brand Barcellona (introito potenziale 300 milioni). In questo si supererebbe addirittura la quota del debito di 1,3 miliardi. A cui si aggiungono gli aiuti messi a disposizione della Liga perché i club possano fronteggiare la crisi congiunturale legata al Coronavirus. Ma non è tutto oro quel che luccica.

Calciomercato Ronaldo, offerta shock dall'Arabia: 250 milioni per due anni UN' ORA FA

Un rischio nel lungo termine

La manovra economica volta ad ipotecare i diritti tv in favore di Sixth Street fa sicuramente "respirare" le casse del Barça nel breve termine, ma nel medio-lungo si rivela una mossa rischiosa, per usare un eufemismo. Andando nel particolare, infatti, il contratto stipulato prevede un versamento di 16 milioni di euro all’anno, a partire da quest’anno, per 25 anni: un totale di 400 milioni di euro nel periodo in cambio di 207,5 milioni di euro in una volta sola.

Lewandowski lascia il Bayern: "Impossibile restare dopo quanto successo"

Calciomercato Vidal è un giocatore del Flamengo: presentazione al Maracanà 5 ORE FA