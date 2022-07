"Sono molto felice, mi sento molto bene. Non vedo l'ora di iniziare, di allenarmi con la squadra e di giocare con la maglia dell'Inter". Henrikh Mkhitaryan, annunciato ufficialmente dai nerazzurri, esprime così la propria soddisfazione durante la sua prima intervista da interista nella sala trofei del club: "Non vedo l'ora di segnare con questa maglia - dice il 33enne centrocampista armeno ex Roma che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 -. Ovviamente è sempre stato un sogno giocare nei campionati top, sono stato contento di aver giocato in Italia per tre anni. Ora all'Inter mi sento molto orgoglioso perché ci sono bambini che sentono la stessa cosa, spero di essere un esempio per loro".

Ad

Su Djorkaeff

Calciomercato Totti: "Dybala-Roma era possibile. CR7? Non ci ho mai creduto" UN' ORA FA

"Lui è stato uno dei miei idoli, lo seguivo da piccolo e sono riuscito a fare una foto con lui. È stato un giocatore eccezionale, ha lasciato un segno nella storia di questo club. Voglio riuscirci anche io, vincendo trofei e centrando i vari obiettivi".

Su Simone Inzaghi

"Abbiamo parlato, lo ringrazio. Dobbiamo lavorare insieme, sono qua per aiutare la squadra. La cosa più importante è vincere insieme".

Un messaggio ai tifosi

"Non vedo l'ora di iniziare, voglio ringraziarli per il sotegno, per i messaggi che mi hanno mandato. Vi aspettiamo allo stadio per vincere lo scudetto".

Mkhitaryan all'Inter: il momento delle visite mediche

Calciomercato Morata-Juve, non è finita: rinnova con l'Atletico e torna? 2 ORE FA