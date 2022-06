Prima la rescissione con l'Ascoli (lunedì) ora l'ufficialità all'Udinese (martedì): Andrea Sottil può ripartire da dove aveva lasciato nel 2003, quando difendeva i colori dell'Udinese ma da difensore centrale. Sottil giocò in bianconero per 4 anni, riuscendo anche a vincere una Coppa Intertoto nel 2000. Oggi torna a Udine nei panni di allenatore, sostituendo Gabriele Cioffi, che non aveva rinnovato il suo contratto alla fine della scorsa stagione.

Secondo allenatore nuovo in due giorni

Nella giornata di lunedì era stato l'Empoli ad annunciare il suo nuovo allenatore: Paolo Zanetti, ex guida tecnica del Venezia e tra i possibili candidati anche per la panchina dell'Udinese, è stato messo sotto contratto dai toscani per due anni con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Per Sottil invece si tratta di un contratto di un anno solamente.

