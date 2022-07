Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Skiniar verso il PSG, Marotta vuole Bremer

Skriniar-PSG è già una cosa fatta? No, però il mercato sta portando il ventisettenne verso la capitale francese. Già nella giornata di oggi, secondo la Gazzetta, il club nerazzurro si aspetta una bella accelerata da parte del PSG, Beppe Marotta si precipiterà a Torino per incontrare Urbano Cairo: i nerazzurri vogliono subito Bremer per anticipare la Juventus. Il prezzo? 30 milioni e qualche contropartita tecnica. Si può fare, ma bisogna accelerare. Già nella giornata di oggi, secondo la Gazzetta, il club nerazzurro si aspetta una bella accelerata da parte del PSG, che potrebbe mettere sul piatto 55 milioni cash e qualche bonus per arrivare ad un totale di 65 . Di conseguenza, una volta venduto il difensore,per anticipare la Juventus. Il prezzo? 30 milioni e qualche contropartita tecnica. Si può fare, ma bisogna accelerare.

La nostra opinione. Ormai il mercato dell’Inter è chiaro: liberarsi di un pezzo da 90 in ogni sessione di mercato. È un po’ la regola Marotta, che ti permette di vincere ma allo stesso tempo ti richiede dei sacrifici. Sicuramente perdere Skriniar è pesante per i nerazzurri, che vedono andar via uno dei migliori difensori della Serie A, però l’acquisto di Bremer è il modo giusto per rispondere all’emergenza. Il brasiliano del Torino va “testato” ad alto livello, ma rispetto a Skriniar è due anni più giovane e ha grandi margini di crescita.

Il punto sul Milan: De Ketelaere più vicino, Renato Sanches e Ziyech più lontani

Non sembra mettersi bene invece la trattativa per Renato Sanches. Nonostante gli sforzi di Maldini e Massara nel trovare un accordo di massima, il giocatore sembra essere maggiormente interessato al PSG. Per ciò che concerne Hakim Ziyech, prosegue la trattativa a fuoco lento. Per i Blues sarebbe preferibile un prestito con obbligo di riscatto, il Milan sarebbe più intenzionato ad un diritto o prestito secco. Il Milan ha ritoccato l’offerta per Charles De Ketelaere . La nuova proposta è stata migliorata ma non è ancora arrivata a 30 milioni di euro, e in questa fase potrebbero essere decisivi i bonus o una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.Nonostante gli sforzi di Maldini e Massara nel trovare un accordo di massima, il giocatore sembra essere maggiormente interessato al PSG., prosegue la trattativa a fuoco lento. Per i Blues sarebbe preferibile un prestito con obbligo di riscatto, il Milan sarebbe più intenzionato ad un diritto o prestito secco.

La nostra opinione. De Ketelaere vuole il Milan e il Milan vuole De Ketelaere: mi sembra che questi siano i presupposti giusti per iniziare una storia d’amore. Il club rossonero, con l’acquisto del 2001 belga, porterebbe in casa un altro talentino da sviluppare sotto le sapienti mani di Stefano Pioli. Ovviamente non c’è la garanzia che vada tutto bene, ma di questi tempi Milanello è il posto giusto se vuoi crescere come giocatore. Un colpo interessante. Lato Sanches e Ziyech, il pensiero è unico: se arrivano bene, ma se dovessero scegliere un’altra strada non sarebbe un dramma.

Il Torino ha preso Giulio Maggiore!

A meno di clamorosi ribaltoni, sarà formalizzata oggi l’offerta definitiva del Torino per Giulio Maggiore. Se i Piatek, come racconta TuttoSport, accettano si fa, ma sono già sulla stessa lunghezza d’onda i due direttori sportivi. La trattativa sembra giunta al termine con un accordo solo economico: 5 milioni di euro pagabili in due anni. Per il giocatore quattro - più uno - anni di contratto a cifre quasi triple rispetto a quello che percepiva allo Spezia (280k all’anno).

La nostra opinione. Finalmente il salto di qualità che merita Giulio Maggiore! Dopo due stagioni in Serie A con lo Spezia e altrettante salvezze, il classe 1998 trova nel Torino un passo in avanti sia sotto il profilo dell’allenatore che nelle ambizioni del club. Sulla carta sembra un matrimonio perfetto: un giocatore dinamico, verticale e aggressivo che trova spazio in una squadra dinamica, verticale e aggressiva. Ne vedremo delle belle.

