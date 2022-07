Ufficiale, il mercato è entrato nella sua fase incandescente! Con le squadre che hanno iniziato i rispettivi ritiri e gli allenatori che spingono per avere la rosa completa, da circa dieci giorni i club stanno accelerando per concludere i colpi più importanti. Paulo Dybala, ma oltre a lui ci sono anche Gleison Bremer, Charles De Ketelaere, Nicolò Zaniolo e Hakim Ziyech. Scopriamo insieme i prossimi botti che muteranno la nostra Serie A. Con le squadre che hanno iniziato i rispettivi ritiri e gli allenatori che spingono per avere la rosa completa, da circa dieci giorni i club stanno accelerando per concludere i colpi più importanti. Oltre ad un Angel Di Maria neo-juventino , un Paul Pogba di ritorno e un Romelu Lukaku di nuovo interista , ci sono altri nomi altrettanto bollenti che sono in procinto di trovare casa per l’imminente stagione 2022/23. Il primo della lista è sicuramente, ma oltre a lui ci sono anche. Scopriamo insieme i prossimi botti che muteranno la nostra Serie A.

Paulo Dybala tra Inter, Napoli e Roma

La Roma si è rifatta viva dalle parti dell'entourage del giocatore e questa volta l'argentino, come per qualsiasi altra proposta, valuterà attentamente offerta e progetto tecnico. La concorrenza in teoria non manca, a partire dall'Inter, ma anche con Napoli e Milan defilati, ma attenti. L'Inter ha l'accordo con il giocatore da tempo, ma la difficoltà nel liberarsi di Sanchez (su tutti) hanno raffreddato una pista che sembrava bollente. Dybala però è stanco di aspettare ed è tornato in Italia determinato a trovare squadra il prima possibile, anche rinunciando a qualcosa sullo stipendio.La concorrenza in teoria non manca, a partire dall'Inter, ma anche con Napoli e Milan defilati, ma attenti.

Dybala-Roma? Può essere, ma anche Zaniolo-Juve

Dopo Pogba e Di Maria la Juventus spinge forte su Zaniolo, però la Roma vuole almeno 40 milioni più bonus e senza contropartite. O al massimo una formula creativa: prestito oneroso (10 milioni) con riscatto finale nel 2023 (30 milioni più bonus). Soluzione che, ora come ora, non convince totalmente i dirigenti juventini, più orientati a uno scambio di prestiti: , però la Roma vuole almeno 40 milioni più bonus e senza contropartite. O al massimo una formula creativa: prestito oneroso (10 milioni) con riscatto finale nel 2023 (30 milioni più bonus). Soluzione che, ora come ora, non convince totalmente i dirigenti juventini, più orientati a uno scambio di prestiti: Zaniolo per Zakaria o Arthur . Da Trigoria filtra freddezza e la sensazione è che servirà ancora del tempo per completare il puzzle.

Bremer-Inter: c’è fretta

L’Inter ha fretta esattamente come Bremer, indipendentemente dalla trattativa Skriniar–PSG che nelle prossime ore può entrare nel vivo. L’Inter è pronta a fare una proposta vicina ai 30 milioni, in prestito con obbligo di riscatto. Casadei che l’Inter non vorrebbe perdere perché lo considera un predestinato. Ma sono dettagli, sia pure importanti, rispetto alla volontà di perfezionare l’operazione Bremer. che nelle prossime ore può entrare nel vivo. L’Inter è pronta a fare una proposta vicina ai 30 milioni, in prestito con obbligo di riscatto. Il Torino chiede di più, ma ha ormai intuito che bisogna arrivare a una quadratura che accontenti tu . Ai granata piace molto il centrocampistache l’Inter non vorrebbe perdere perché lo considera un predestinato. Ma sono dettagli, sia pure importanti, rispetto alla volontà di perfezionare l’operazione Bremer.

De Ketelaere ad un passo dal Milan

Charles De Ketelaere sarà il trequartista titolare di Pioli. Non c’è un ultimatum, ma i contatti tra Milan e Bruges sono ormai molto frequenti. Così frequenti che siamo ai giorni decisivi e in settimana, quanto meno, si capirà se l’affare è fattibile. L’accordo col giocatore - aggiunge La Gazzetta dello Sport - del resto non è un problema: contratto intorno ai 2.5 milioni a stagione, magari a salire considerato il potenziale. Il Milan entro la fine della settimana saprà sesarà il trequartista titolare di Pioli. Non c’è un ultimatum, ma i contatti tra Milan e Bruges sono ormai molto frequenti. Così frequenti che siamo ai giorni decisivi e in settimana, quanto meno, si capirà se l’affare è fattibile.- aggiunge La Gazzetta dello Sport -, magari a salire considerato il potenziale. Il Milan ormai ha deciso che è lui l’obiettivo numero 1 del mercato , con Paulo Dybala e Hakim Ziyech alternative.

Ziyech-Milan, pista più fredda

Hakim Ziyech. Il giocatore gradisce la destinazione e vuole lasciare Londra, ma l'ingaggio elevato e l'impossibilità di trovare un accordo tra i club per una formula che accontenti tutti hanno fatto piombare la trattativa a un punto morto. Il Chelsea spinge per l'obbligo di riscatto, Come riferisce questa mattina il Corriere dello Sport, tra Milan e Chelsea si sarebbe arrivati a una fase di stallo per quanto riguarda la trattativa per l'attaccante marocchino, ma l'ingaggio elevato e l'impossibilità di trovare un accordo tra i club per una formula che accontenti tutti hanno fatto piombare la trattativa a un punto morto. Il Chelsea spinge per l'obbligo di riscatto, il Milan invece vorrebbe chiudere un prestito secco o, eventualmente, un diritto

