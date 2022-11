Un rinforzo per ila gennaio potrebbe essere Radja Nainggolan . Il centrocampista 34enne dell'ha infatti incontrato l'ad Adriano Galliani in Qatar ed è stato lo stesso giocatore a raccontare di questo confronto. "'", ha raccontato l'ex Cagliari, Roma e Inter a. E sulla sua condizione fisica ha aggiunto: "". Sicuramente non è fuori forma, nella nuova stagione ha infatti disputato 18 partite, tra campionato e qualificazioni per la Conference League, con 3 gol e 2 assist. Tuttavia, deve dare garanzie anche per quanto riguarda i comportamenti, dentro e fuori dal campo. L'episodio recente della sigaretta fumata in panchina non è infatti il miglior biglietto da visita possibile.