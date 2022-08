Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juventus, nodi Morata e Kostic da risolvere

Nel pomeriggio si terrà l’amichevole tra Juventus e Atletico Madrid: Alvaro Morata ritorna alla Continassa e sarà un’occasione per la dirigenza, come scrive la Gazzetta Sportiva, per provare a rinnovare ai Colchoneros le due possibili offerte per riavere lo spagnolo. Nel frattempo, però, come ricorda Tuttosport, tiene banco anche la questione Kostic, che sembra molto più facile e quasi in dirittura d’arrivo.

La nostra opinione: andiamo a ritroso... Per Kostic ballano circa 5 milioni di euro e l’Eintracht Francoforte si è già rassegnato a lasciarlo andare. A quanto pare dovrebbe arrivare a Torino entro la settimana, prima dell’inizio del nostro campionato, quindi sembra che la strada sia spianata. Per Morata, invece, è tutto più difficile perché i rapporti tra l’attaccante e Simeone sembrano essere migliorati e Alvaro si è ritagliato uno spazio in squadra, quindi è possibile che l’Atletico, non convinto dalle opzioni proposte dalla Juventus (un altro anno in prestito oneroso o una cessione a 15 milioni), decida di tenerlo con sé.

Lazio, in arrivo Provedel

Il Corriere dello Sport annuncia che c’è l’accordo tra Lazio e Spezia e che Ivan Provedel è atteso a Roma in giornata, per poi effettuare le visite mediche lunedì mattina e quindi per l’annuncio ufficiale del passaggio di maglia. Per lui è pronto un contratto quinquennale.

La nostra opinione: il portiere accetta una bell sfida. Piace a Sarri, ma a quanto pare la sua posizione non è ben definita, perché dovrà giocarsi il posto con Maximiano. Ha comunque senso che, pur non avendo garanzie da titolare, voglia fare il salto di qualità. Per un portiere, infatti, 28 anni sono l’età della maturità quando è ancora giovane, considerando quanti casi ci sono di longevità agonistica nel ruolo.

Edinson Cavani al Boca Juniors

Secondo quanto riporta Marca, il lunghissimo capitolo europeo di Edinson Cavani sta per concludersi. L’attaccante infatti si è avvicinato al Boca Juniors. Il club, però, sta facendo pressioni perché prenda una decisione, perché in Argentina il mercato chiude l’8 agosto, quindi ci sono poche ore a disposizione.

La nostra opinione: dopo anni di semianonimato al PSG e le fatiche incontrate al Manchester United, dispiace sapere che per un campione di questo livello non si sia mai concretizzata la pista Juventus. Sarebbe piaciuto a tutt rivedere un giocatore così nel nostro campionato e invece ora, da svincolato, il Matador se ne torna in Sudamerica senza aver avuto la gloria che probabilmente avrebbe meritato.

