La storia tra Alvaro Morata e la Juventus , nonostante l'addio ufficializzato dai bianconeri due giorni fa, potrebbe non essere finita e arricchirsi di un altro capitolo. L'attaccante spagnolo, come precisa la Gazzetta dello Sport, ha salutato la Continassa una volta concluso il suo prestito e ha deciso di prolungare il suo contratto con l'Atletico Madrid per un altro anno, ovvero fino al 2024. Una mossa che apparentemente allontana ancora di più Morata dalla Juve ma che in realtà, secondo il quotidiano milanese, lo riavvicina.

Si apre di fatto una fase nuova tra Atletico e Juventus: quella della contrattazione, della trattativa vera e propria. Il nuovo contratto, infatti, ha come immediata conseguenza la diminuzione del prezzo del riscatto di Morata, per trattenere il quale i bianconeri avrebbero dovuto sborsare 35 milioni di euro entro il 30 giugno. Ora, invece, lo spagnolo ha una valutazione di circa 25 milioni e su questa base la Juventus potrebbe provare a riportarlo a Torino, in prestito con obbligo di riscatto oppure a titolo definitivo con pagamento pluriennale. Quel che è certo è che Massimiliano Allegri spera fortemente di riabbracciare presto Morata con l'intenzione di utilizzarlo come esterno d'attacco e - all'occorrenza - anche come vice Vlahovic.

