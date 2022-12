Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

MOURINHO-PORTOGALLO, CT PART-TIME? SERVE L'OK DELLA ROMA

Portogallo ha deluso le aspettative in Qatar. L'ultimo Mondiale di Cristiano Ronaldo si è concluso infatti ai Svizzera aveva illuso tutti, e non poco. I lusitani devono trovare un uomo da cui ripartire, Fernando Santos ha appena risolto il suo contratto da CT. Così, secondo il Corriere dello Sport, è tornata in auge l'ipotesi José Mourinho, il quale però è a contratto con la Roma. Lo Special One era già stato corteggiato in passato dalla Nazionale ed ha sempre rifiutato per restare in un club. Ora, invece, pare ci sia un'apertura da parte sua. Dunque, non si tratta forse di un sogno impossibile. E' fondamentale, tuttavia, la posizione dei giallorossi: Mou infatti vuole continuare nella Capitale, e senza il loro consenso, non può trattare con la Federazione portoghese per il doppio incarico. Doppio incarico club-Nazionale che sarebbe consentito dai regolamenti, esistono anche dei precedenti (es. Hiddink, Chelsea-Russia). In Patria lo aspettano tutti, i quotidiani portoghesi più famosi fanno il suo nome come prima scelta per il post-Santos. E' considerato il profilo migliore per iniziare un nuovo ciclo, e visto il suo ottimo rapporto con CR7, l'ex Manchester United potrebbe ancora avere uno spazio in squadra. E attenzione perché oggi la Roma arriverà in Portogallo, ad Albufeira, e la pista Mourinho potrebbe diventare ancora più concreta o anche raffreddarsi del tutto. Le alternative ad oggi sono Paulo Fonseca e Rui Jorge (attuale tecnico dell'U21). Ilha deluso le aspettative in Qatar. L'ultimo Mondiale disi è concluso infatti ai quarti di finale contro il Marocco , dopo che il 6-1 allaaveva illuso tutti, e non poco. I lusitani devono trovare un uomo da cui ripartire,ha appena risolto il suo contratto da CT. Così, secondo, è tornata in auge l'ipotesi, il quale però è a contratto con laera già stato corteggiato in passato dalla Nazionale ed ha sempre rifiutato per restare in un club. Ora, invece, pare ci sia un'apertura da parte sua. Dunque, non si tratta forse di un sogno impossibile. E' fondamentale, tuttavia, la posizione dei giallorossi: Mou infatti vuole continuare nella Capitale, e senza il loro consenso, non può trattare con la Federazione portoghese per il. Doppio incarico club-Nazionale che sarebbe consentito dai regolamenti, esistono anche dei precedenti (es., Chelsea-Russia). In Patria lo aspettano tutti, i quotidiani portoghesi più famosi fanno il suo nome come prima scelta per il post-Santos. E' considerato il profilo migliore per iniziare un nuovo ciclo, e visto il suo ottimo rapporto con, l'expotrebbe ancora avere uno spazio in squadra. E attenzione perché oggi la Roma arriverà in Portogallo, ad, e la pista Mourinho potrebbe diventare ancora più concreta o anche raffreddarsi del tutto. Le alternative ad oggi sono Paulo(attuale tecnico dell'U21).

La nostra opinione: Mourinho ama le grandi sfide e il "suo" Portogallo sarebbe una di queste. Considerato che sarebbe la guida in un passaggio delicato (la fine di Ronaldo e il dopo-Ronaldo). Che i Friedkin accettino di avere un allenatore quasi a mezzo servizio, che stanno pagando 7 milioni di euro all'anno, è tuttavia molto improbabile. Il doppio incarico non ha precedenti in Italia: ad esempio, Sven Goran Eriksson non ottenne il permesso dalla Lazio per diventare CT dell'Inghilterra.

NAPOLI, INTERESSE PER FRATTESI E LAURIENTÉ

Il Napoli si prepara per la ripresa della Serie A da capolista e dominatrice assoluta della prima parte di stagione. I partenopei hanno dimostrato di non avere lacune, in Italia come in Europa, e di poter contare su una panchina lunga. Tuttavia, Cristiano Giuntoli continua ad essere molto attivo sul fronte mercato, e potrebbe pescare altri rinforzi dalla sempre florida rosa del Sassuolo. Dopo aver portato Giacomo Raspadori in Campania, infatti, gli obiettivi futuri sarebbero Davide Frattesi e Armand Laurienté, come scrive il Mattino. Due degli elementi di maggior valore della formazione allenata da Alessio Dionisi. Gli azzurri cercano l'accordo con i neroverdi, ma per la prossima estate. Non c'è fretta.

La nostra opinione: Considerato il prezzo medio dei cartellini dei giocatori del Sassuolo, e il valore di Frattesi e Laurienté sicuramente crescerà, possiamo pensare che siano affari possibili soltanto nel caso in cui il Napoli chiuda la stagione con uno o più trofei o qualora ci fossero cessioni importanti in quei ruoli. Altrimenti, i partenopei dovranno virare su altri colpi lontano dai riflettori e meno onerosi.

Davide Frattesi esulta dopo il gol segnato durante Sassuolo-Udinese - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

TORINO, PIACE JURANOVIC. JURIC E VLASIC PROVANO A CONVINCERLO

Il Torino, nono in classifica alla sosta, e stando al Tuttosport sta cercando con un grande dispendio di energie dei rinforzi per le fasce. Anche perché i vari Singo, Aina, Bayeye e Lazaro per motivi diversi potrebbero non rimanere ancora a lungo in granata. Sul taccuino di Vagnati è spuntato un nuovo nome: Josip Juranovic. Il 27enne del Celtic, terzino destro, si è messo in mostra ai Mondiali con la Croazia (titolare fisso e ottime prestazioni). Il tecnico Juric lo ha suggerito al ds, e pure Nikola Vlasic sembra stia provando a convincerlo dal Qatar. Il suo valore è intorno ai 6 milioni ed è a contratto con gli scozzesi fino al 2026. Il canale pare sia stato aperto, presto si potrebbero avere delle novità.

Tante le alternative a Josip Juranovic comunque. Il ds Vagnati ha osservato da vicino Amau Martinez (Girona), esterno destro 19enne. Un altro profilo che piace è quello di Jesus Vazquez (Valencia), altro 19enne, molto rapido e con un ruolo importante nelle giovanili della Spagna. Ma ci sono scout anche in Germania per visionare Aaron Martin (Mainz, 25 anni), esterno sinistro iberico, che ha deluso negli ultimi anni, è quindi da rilanciare ma sarebbe a costo zero perché il suo contratto scade a giugno. Dentro i nostri confini, i nomi per i granata potrebbero essere quelli di Bartosz Bereszynski della Sampdoria (30 anni) e Fabiano Parisi (Empoli, 22 anni), che però non è sul mercato a gennaio ed ha un prezzo alto, circa 15 milioni. Più staccato invece Pasquale Mazzocchi della Salernitana, 27 anni, che è infortunato fino a marzo. Semmai valido per l'estate.

La nostra opinione: Josip Juranovic è la pista più interessante, considerato che si tratta di un giocatore già affidabile, non troppo costoso, e magari davvero stuzzicato dai croati già del Torino. Però se non parte nessuno a gennaio, una grande urgenza di trovare nuovi esterni non c'è.

