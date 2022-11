Il Napoli blinda Frank Zambo Anguissa . Attraverso una breve nota pubblicata sul proprio sito, il club partenopeo ha infatti ufficializzato il rinnovo di contratto del 26enne centrocampista camerunese, che indosserà la maglia azzurra almeno fino al 30 giugno 2025. Nell'accordo attuale, inoltre, è prevista un'opzione per un ulteriore prolungamento di due anni, ovvero fino al 2027. Alla sua seconda stagione con la maglia del Napoli, Anguissa si sta rivelando uno dei punti fermi della squadra di Luciano Spalletti che difficilmente rinuncia a lui in mezzo al campo. E finora il contributo del camerunese ha dato pienamente ragione al tecnico toscano: in 17 presenze ufficiali tra campionato e Champions League, Anguissa ha segnato 3 gol e servito 5 assist per i compagni.