Finalmente Olivera. Dopo un lungo tira e molla il Napoli ha finalmente chiuso il suo secondo acquisto: l'uruguaiano ha infatti svolto stamattina le visite mediche a Villa Stuart e diventerà presto, salvo sorprese, un nuovo giocatore azzurro in prestito con obbligo di riscatto. Un profilo, quello dell'ormai ex freccia del Getafe, più volte seguito nel corso degli ultimi mesi e fortemente voluto da mister Spalletti, che ha individuato in lui il perfetto sostituto dello sfortunato Ghoulam. Un colpo di mercato tutt'altro che improvvisato, dunque, anche perché Olivera presenta caratteristiche tecniche ben definite e sorprendentemente affini con lo stile di gioco del nuovo corso partenopeo.

Mathias Olivera affronta Guedes nella sfida tra Valencia e Getafe Credit Foto Getty Images

Olivera, i numeri mentono: pochi gol, ma stupisce per spinta ed aggressività

Venticinque anni il prossimo ottobre, di cui ben 5 trascorsi al Getafe. Di certo non si può dire che il Napoli abbia fatto un totale salto nel buio puntando su Olivera, che con il club madrileno ha collezionato la bellezza di 111 presenze affermandosi già dalla seconda stagione come un perno inossidabile di una squadra comparsa anche di recente su palcoscenici europei. Del ragazzo prodotto del Nacional colpiscono soprattutto due aspetti: l'approccio quasi sanguigno alle partite e, soprattutto, un'innata propensione alla corsa. Caratteristiche che lo rendono sia difficile da superare che, soprattutto, da andare a riprendere in campo aperto. Anche per questo, sulla sinistra, Olivera può giocare sia da terzino classico nella difesa a 4 che come esterno alto in un 3-5-2. I numeri collezionati nelle stagioni spagnole non gli rendono del tutto giustizia: solo 2 gol segnati, conditi da 7 assist. Statistiche poco altisonanti, condite però da un ottimo atteggiamento in campo misto alla possibilità di adattarsi molto velocemente ad un'impostazione difensiva basata sul pressing aggressivo. Tutti elementi che dallo scorso gennaio gli hanno aperto anche le porte della Nazionale uruguaiana, con cui ha già all'attivo 3 presenze. Il Napoli, insomma, non ha fatto un salto nel vuoto: Olivera ha tutto per diventare presto un giocatore importante per Spalletti.

