Ad un mese dall'inizio della stagione, la prima con la Champions dopo due anni, la rosa del Napoli si trova in una situazione particolare. Il ritiro di Dimaro è iniziato da una settimana e terminerà martedì 19, ma a tenere banco in casa azzurra è il mercato: nel corso di queste prime frenetiche settimane di trattative David Ospina e Lorenzo insigne hanno salutato Luciano Spalletti (il primo si è accasato all'Al-Nassr, club saudita di Riyad, il secondo a Toronto) mentre Kalidou Koulibaly è in procinto di raggiungere il Chelsea. Tradotto: portiere titolare, capitano e vice-capitano se ne sono andati (o lo stanno per fare), lasciando una voragine. Cosa aspettarsi dal Napoli in questa sessione di mercato? Facciamo il punto.

Gli acquisti finora

Kvaratskhelia, Olivera e Ostigard. Il primo, classe 2001, Partiamo da chi è arrivato, ovvero. Il primo, classe 2001, è la grande speranza del calcio georgiano . E' un'ala sinistra che può giocare anche nelle altre posizioni offensive, abile nel dribbling e in velocità, sa utilizzare senza problemi il mancino ma predilige il destro per concludere. Può essere l'erede di Insigne? Nessuno può saperlo, ma vista la giovane età e soprattutto la sua prima esperienza lontano da Russia e Georgia ci vorrà probabilmente un po' di tempo per ambientarsi. L'uruguaiano, ex freccia del Getafe, è il perfetto sostituto dello sfortunato Ghoulam (svincolato come Malcuit), mentre il norvegese, nei sei mesi in cui ha giocato a Genova, si è messo in evidenza per la sua carica agonistica, lo stacco di testa e proprio il senso dell’anticipo.

Le trattative in corso

E' la bomba di mercato del momento: l'ormai sempre più probabile cessione di Koulibaly al Chelsea costringe Giuntoli e il suo staff a trovare un sostituto del difensore senegalese. Le voci conducono ad un elenco di centrali: da Francesco Acerbi a Kim Min-jae, 25enne colosso coreano del Fenerbahce, dall’ivoriano Bailly dello United e il francese Lacroix del Wolfsburg fino a Palomino dell’Atalanta. La quinta ipotesi riguarda il serbo Nikola Milenkovic, classe 1997, della Fiorentina, che vorrebbe a questo punto aprire un’asta visto le richieste di Inter e Juventus. Poi c'è la questione attacco: con Andrea Petagna finito nel mirino del Monza di Berlusconi e Galliani, c'è una nuova idea per la fase offensiva del club di De Laurentiis. Qualora l'ex Atalanta e Spal uscisse, il Napoli potrebbe pensare di sostituirlo con Giovanni Simeone. Il Cholito è stato riscattato dalla società gialloblù per 10,5 milioni e - se si verificassero determinate condizioni - potrebbe arrivare in azzurro in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 15 milioni. Rimane sullo sfondo la suggestione Dybala, mentre per un senatore pronto a lasciare (Koulibaly), un altro potrebbe restare: Dries Mertens è sempre più vicino a continuare con i partenopei. Nelle ultime ore si sono riaperti degli spiragli per la permanenza dell'attaccante belga, che potrebbe dunque accettare la nuova proposta del club.

