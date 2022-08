Calcio

Napoli, ecco Tanguy Ndombelè: sorrisi, selfie e cori prima delle visite mediche

CALCIOMERCATO - Grande entusiasmo per il neoacquisto del Napoli, Tanguy Ndombelé, sbarcato a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche e per vivere la sua prima giornata da neogiocatore partenopeo. Il centrocampista prelevato dal Tottenham, divertito e prestatosi a rispondere alle richieste di selfie dei tifosi, sarà il 6° rinforzo per Luciano Spalletti.

00:00:46, 8 minuti fa